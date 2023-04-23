Після цього рецепту ви ніколи не будете просто варити гречку: цікавий варіант вечері з крупою

Оригінальний спосіб приготувати та подати страву

Серед корисних круп помітно виділяється гречана. Якщо ви любите її смак, то напевно шукали нові та незвичні способи її приготування, окрім варіння. Розповідаємо, як без зайвих турбот запекти її разом з овочами і яйцем.

Елементарна підготовка та сам процес — а страва виходить дуже смачною. Цікавим способом приготування поділились на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти:

крупа гречана — 200 гр;

часник — 1 зубчик;

цибуля — 1 головка;

рослинна олія — 50 мл;

морква — 1 шт;

картопля — 1 шт;

бульйон — 100 мл;

яйце — 3 шт;

Спосіб приготування:

Промиту гречку заливаємо 500 мл окропу. Додаємо сіль і залишаємо на 10 хвилин. В цей час обсмажуємо подрібнені цибулю і часник. Додаємо нарізану соломкою моркву і покришену на дрібний кубик картоплю. Додаємо сіль і обсмажуємо до повної готовності. У скляні банки об'ємом 0,7 літра викладаємо по 3-4 столових ложки готових овочів. Доповнюємо банки запареною гречкою і додаємо в кожну трохи бульйону. Зверху вибиваємо по 1 сирому яйцю. Банки накриваємо кришками з фольги. Зубочисткою робимо в них отвори. Виставте в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, і готуйте 30 хвилин.

Ця страва досконала і не потребує жодних додатків. Як максимум — приготуйте до неї легкий бюджетний салат з моркви.