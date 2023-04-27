Улюблений мамин десерт: простий торт "Жіноча примха"

Бісквітний торт з простим масляним кремом

Всі люблять десерти, такі як тірольський пиріг. Але іноді слід повертатися до класики. Торт "Жіноча примха" — це класичний бісквітний торт із масляним кремом.

Особливість цього торта у тому, що кожен корж готується з різними добавками, тому має оригінальний та особливий смак. На порталі "Фокус" розповіли, як його готувати.

Інгредієнти для бісквіту:

борошно — 1,5 склянки;

яйця — 3 шт.;

сметана (жирністю 15-20%) — 1,5 склянки;

цукор — 1,5 склянки;

сода — 1,5 ч. л.;

горіхи волоські — 0,5 склянки;

родзинки — 0,5 склянки;

мак — 0,5 склянки.

Для крему:

масло вершкове — 200 г;

молоко згущене — 1 банка (380 г).

Спосіб приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Готуємо три форми для випічки діаметром 18-20 см. Дно слід вистелити папером, а бортики змастити маслом і присипати борошном. До пишної піни збиваємо три яйця з 1,5 склянки цукру. Додаємо ще півтори склянки сметани та перемішуємо. Всипаємо півтори склянки просіяного борошна, і півтори чайні ложки соди. Перемішуємо до однорідності. Ділимо тісто на три частини. В одну додаємо пів склянки подрібнених горіхів і акуратно перемішуємо ще раз. В іншу — мак, а в третю — родзинки. Акуратно перемішуємо. Викладіть тісто у форми та випікайте приблизно 20-25 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою. Готові коржі вийміть із форм і остудіть. Для крему збийте м'яке вершкове масло. Поступово додавайте згущене молоко, продовжуючи збивати до гладкості. За бажанням можна додати ванільний екстракт чи коньяк для аромату. Можна збирати торт. Промазуючи коржі кремом, укладіть їх один на одного у довільному порядку. Змастіть верх і боки торта кремом, що залишився. Прикрасьте торт на свій смак: кокосовою стружкою, меленими горіхами, мигдалем або ягодами.

Такий торт найкраще поставити на кілька годин в холодильник. Чим краще він просочиться, тим смачніше буде. А наступного разу приготуйте цікавий шоколадний пиріг уже без випічки — це набагато простіше.