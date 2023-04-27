Улюблений мамин десерт: простий торт "Жіноча примха"
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Бісквітний торт з простим масляним кремом
Всі люблять десерти, такі як тірольський пиріг. Але іноді слід повертатися до класики. Торт "Жіноча примха" — це класичний бісквітний торт із масляним кремом.
Особливість цього торта у тому, що кожен корж готується з різними добавками, тому має оригінальний та особливий смак. На порталі "Фокус" розповіли, як його готувати.
Інгредієнти для бісквіту:
- борошно — 1,5 склянки;
- яйця — 3 шт.;
- сметана (жирністю 15-20%) — 1,5 склянки;
- цукор — 1,5 склянки;
- сода — 1,5 ч. л.;
- горіхи волоські — 0,5 склянки;
- родзинки — 0,5 склянки;
- мак — 0,5 склянки.
Для крему:
- масло вершкове — 200 г;
- молоко згущене — 1 банка (380 г).
Спосіб приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Готуємо три форми для випічки діаметром 18-20 см. Дно слід вистелити папером, а бортики змастити маслом і присипати борошном.
- До пишної піни збиваємо три яйця з 1,5 склянки цукру. Додаємо ще півтори склянки сметани та перемішуємо.
- Всипаємо півтори склянки просіяного борошна, і півтори чайні ложки соди. Перемішуємо до однорідності.
- Ділимо тісто на три частини. В одну додаємо пів склянки подрібнених горіхів і акуратно перемішуємо ще раз. В іншу — мак, а в третю — родзинки. Акуратно перемішуємо.
- Викладіть тісто у форми та випікайте приблизно 20-25 хвилин, перевіряючи готовність шпажкою. Готові коржі вийміть із форм і остудіть.
- Для крему збийте м'яке вершкове масло. Поступово додавайте згущене молоко, продовжуючи збивати до гладкості. За бажанням можна додати ванільний екстракт чи коньяк для аромату.
- Можна збирати торт. Промазуючи коржі кремом, укладіть їх один на одного у довільному порядку. Змастіть верх і боки торта кремом, що залишився. Прикрасьте торт на свій смак: кокосовою стружкою, меленими горіхами, мигдалем або ягодами.
Такий торт найкраще поставити на кілька годин в холодильник. Чим краще він просочиться, тим смачніше буде. А наступного разу приготуйте цікавий шоколадний пиріг уже без випічки — це набагато простіше.