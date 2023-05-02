Страва, яку з’їдять за хвилину: рецепт соковитих і хрустких відбивних

Такі відбивні точно сподобаються всім!

Відбивні — один із найшвидших і найсмачніших способів приготування м’яса. У кожної господині свої улюблені рецепти.

Однак є спільні секрети для приготування соковитих відбивних. Разом з "Главредом" поділимося ними, а заразом і розповімо приголомшливий рецепт неймовірних відбивних.

Секрети соковитих відбивних

Найголовнішим у приготуванні відбивних на сковороді є рослинна олія – для приготування страви потрібна лише невелика кількість. Відмінно підійде вершкове масло, оливкова або лляна олія.

Соковитість відбивних також залежить від панірування. Шматочки м’яса потрібно вмочити у білок, далі в сухарі. Однак ніколи не збивайте жовток – смак м’яса може загубитися. Якщо під рукою не знайшлося панірувальних сухарів, то можна замінити цільнозерновим борошном, кукурудзяним борошном або горіхами.

Як приготувати хрусткі відбивні на сковороді.

Інгредієнти:

биток — 500 гр;

паста томатна, цибуля, часник, сіль, перець — до свого смаку;

борошно, яйце — для панірування.

Спосіб приготування:

Свинину добре промити, обсушити та порізати на шматки невеликого розміру. Кожен шматочок покласти на дошку, накрити харчовою плівкою і добре відбити кухонним молотком. У глибокій тарілці поєднати томатну пасту, трохи води, сіль та спеції. У маринад додати часник та цибулю до свого смаку. Перекласти відбивні в маринад томатний на 1,5 години. Можна прибрати в холодильник, щоб він добре промаринувався. Білок необхідно збити із сіллю. Окремо додати в тарілку 2 столові ложки борошна. Добре розігріти сковороду, влити олію. Кожен шматочок відбивної вмочити в борошні та білку. Обсмажувати відбивні на сковороді з двох боків до хрусткої скоринки.

Якщо під рукою немає молотка для м’яса, на допомогу прийдуть інші кухонні речі. З їх допомогою страва вийде не менш соковитою та смачною.