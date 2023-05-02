Страва, яку з’їдять за хвилину: рецепт соковитих і хрустких відбивних
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Такі відбивні точно сподобаються всім!
Відбивні — один із найшвидших і найсмачніших способів приготування м’яса. У кожної господині свої улюблені рецепти.
Однак є спільні секрети для приготування соковитих відбивних. Разом з "Главредом" поділимося ними, а заразом і розповімо приголомшливий рецепт неймовірних відбивних.
Секрети соковитих відбивних
Найголовнішим у приготуванні відбивних на сковороді є рослинна олія – для приготування страви потрібна лише невелика кількість. Відмінно підійде вершкове масло, оливкова або лляна олія.
Соковитість відбивних також залежить від панірування. Шматочки м’яса потрібно вмочити у білок, далі в сухарі. Однак ніколи не збивайте жовток – смак м’яса може загубитися. Якщо під рукою не знайшлося панірувальних сухарів, то можна замінити цільнозерновим борошном, кукурудзяним борошном або горіхами.
Як приготувати хрусткі відбивні на сковороді.
Інгредієнти:
- биток — 500 гр;
- паста томатна, цибуля, часник, сіль, перець — до свого смаку;
- борошно, яйце — для панірування.
Спосіб приготування:
- Свинину добре промити, обсушити та порізати на шматки невеликого розміру.
- Кожен шматочок покласти на дошку, накрити харчовою плівкою і добре відбити кухонним молотком.
- У глибокій тарілці поєднати томатну пасту, трохи води, сіль та спеції. У маринад додати часник та цибулю до свого смаку.
- Перекласти відбивні в маринад томатний на 1,5 години. Можна прибрати в холодильник, щоб він добре промаринувався.
- Білок необхідно збити із сіллю. Окремо додати в тарілку 2 столові ложки борошна.
- Добре розігріти сковороду, влити олію.
- Кожен шматочок відбивної вмочити в борошні та білку.
- Обсмажувати відбивні на сковороді з двох боків до хрусткої скоринки.
Якщо під рукою немає молотка для м’яса, на допомогу прийдуть інші кухонні речі. З їх допомогою страва вийде не менш соковитою та смачною.