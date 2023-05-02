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Маринад для ковбасок, який перетворить найдешевший виріб на соковите м’ясо

Автор
Марія Дума Марія Дума
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"Врятує" навіть дешеві ковбаски
"Врятує" навіть дешеві ковбаски. Фото nihaoindo.com

Універсальний маринад до напівфабрикатів для грилю

Ковбаски для смаження — крутий продукт, що сильно економить час, у порівнянні з повноцінним соковитим шашликом. Але нерідко на смак м’ясо в них виходить прісним. Втім, у цієї прикрої ситуації є рішення.

Pixelinform ділиться одним нехитрим маринадом, що врятує ковбаски. Страва вийде апетитною та дуже смачною, якщо кілька годин перед смаженням потримати їх в маринаді.

Інгредієнти:

  • часник – 2 зубчики;
  • мед – 2 ст. л.;
  • томатна паста – 1 ст. л.;
  • гірчиця зерниста – 1 ст. л.;
  • гострий мелений перець – дрібка;
  • зіри або коріандру (мелені) – 2 щіпки;
  • лимонний сік.

Спосіб приготування:

  1. Зубчики часнику дрібно натираємо чи проганяємо через прес. Часникову масу змішуємо з медом, томатною пастою, гірчицею, перцем, коріандром (зірою), соком лимона.
  2. Інгредієнти перемішуємо до однорідного стану. Отриманою сумішшю мажемо ковбаски, які перед цим в декількох місцях проткнули голкою. Можна відправляти на гриль одразу, а можна дати їм кілька годин промаринуватись.

Такий маринад підходить не лише для ковбасок. З ним смачнішими стануть будь-які напівфабрикати, призначені для запікання на грилі. А до готового м’яса приготуйте цікавий сирний соус.

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#Рецепт #Шашлик #маринад для шашлику