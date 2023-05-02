Маринад для ковбасок, який перетворить найдешевший виріб на соковите м’ясо

Універсальний маринад до напівфабрикатів для грилю

Ковбаски для смаження — крутий продукт, що сильно економить час, у порівнянні з повноцінним соковитим шашликом. Але нерідко на смак м’ясо в них виходить прісним. Втім, у цієї прикрої ситуації є рішення.

Pixelinform ділиться одним нехитрим маринадом, що врятує ковбаски. Страва вийде апетитною та дуже смачною, якщо кілька годин перед смаженням потримати їх в маринаді.

Інгредієнти:

часник – 2 зубчики;

мед – 2 ст. л.;

томатна паста – 1 ст. л.;

гірчиця зерниста – 1 ст. л.;

гострий мелений перець – дрібка;

зіри або коріандру (мелені) – 2 щіпки;

лимонний сік.

Спосіб приготування:

Зубчики часнику дрібно натираємо чи проганяємо через прес. Часникову масу змішуємо з медом, томатною пастою, гірчицею, перцем, коріандром (зірою), соком лимона. Інгредієнти перемішуємо до однорідного стану. Отриманою сумішшю мажемо ковбаски, які перед цим в декількох місцях проткнули голкою. Можна відправляти на гриль одразу, а можна дати їм кілька годин промаринуватись.

Такий маринад підходить не лише для ковбасок. З ним смачнішими стануть будь-які напівфабрикати, призначені для запікання на грилі. А до готового м’яса приготуйте цікавий сирний соус.