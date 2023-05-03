Котлети в тесті як у шкільній їдальні: рецепт страви, яка відправить у дитинство

Разом з цією стравою чудово можна згадати шкільні роки.

Пригадаймо сьогодні шкільні часи та приготуємо фірмову випічку зі їдальні. Чого там тільки не було — улюблені міні-піци, здобні булочки та улюблені слойки. Але ми сьогодні готуватимемо котлети в тесті.

Начинка з м’ясного фаршу, загорнута в ароматну та золотисту скоринку, нагадає смак безтурботних дитячих років. Shuba рекомендує справді особливу випічку, яка сподобається всім.

Як приготувати котлети в тісті

Інгредієнти на 6 порцій

Для тесту:

борошно пшеничне — 500 г;

вода — 250 мл;

дріжджі сухі — 10 г;

цукор — 20 г;

яйця — 1 шт.;

сіль до свого смаку;

олія соняшникова — 100 мл.

Для начинки

м’ясний фарш — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений, приправа до м’яса — на смак.

Спосіб приготування:

Для тіста у теплій воді розпустіть дріжджі з цукром, додайте яйце та сіль. Поступово всипайте борошно, замішуючи м’яке однорідне тісто. Накрийте його рушником та залиште на 30 хвилин. Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Додайте у фарш, посоліть, поперчіть і ретельно вимішайте. Сформуйте з фаршу невеликі довгасті котлети. Тісто розділіть на невеликі шматочки та розкотіть смужками. На кожну викладіть котлеткою і загорніть у тісто. У сковороді розігрійте олію та обсмажте на невеликому вогні котлети з усіх боків до золотистої скоринки. Смажте приблизно 10 хвилин. Викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.

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