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Котлети в тесті як у шкільній їдальні: рецепт страви, яка відправить у дитинство

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Котлети у тесті як зі шкільної їдальні Новина оновлена 03 травня 2023, 07:39
Котлети у тесті як зі шкільної їдальні. Фото shuba.life

Разом з цією стравою чудово можна згадати шкільні роки.

Пригадаймо сьогодні шкільні часи та приготуємо фірмову випічку зі їдальні. Чого там тільки не було — улюблені міні-піци, здобні булочки та улюблені слойки. Але ми сьогодні готуватимемо котлети в тесті.

Начинка з м’ясного фаршу, загорнута в ароматну та золотисту скоринку, нагадає смак безтурботних дитячих років. Shuba рекомендує справді особливу випічку, яка сподобається всім.

Як приготувати котлети в тісті

Інгредієнти на 6 порцій

Для тесту:

  • борошно пшеничне — 500 г;
  • вода — 250 мл;
  • дріжджі сухі — 10 г;
  • цукор — 20 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • сіль до свого смаку;
  • олія соняшникова — 100 мл.

Для начинки

  • м’ясний фарш — 300 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений, приправа до м’яса — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Для тіста у теплій воді розпустіть дріжджі з цукром, додайте яйце та сіль. Поступово всипайте борошно, замішуючи м’яке однорідне тісто. Накрийте його рушником та залиште на 30 хвилин.
  2. Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Додайте у фарш, посоліть, поперчіть і ретельно вимішайте. Сформуйте з фаршу невеликі довгасті котлети.
  3. Тісто розділіть на невеликі шматочки та розкотіть смужками. На кожну викладіть котлеткою і загорніть у тісто.
  4. У сковороді розігрійте олію та обсмажте на невеликому вогні котлети з усіх боків до золотистої скоринки. Смажте приблизно 10 хвилин. Викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.

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#Рецепт #Котлети #Готуємо вдома