Три хвилини на підготовку: салат в банці — ідеальна літня закуска до шашлику

Не м’ясом єдиним, так би мовити

Найкращий відпочинок в теплу пору року — на вихідних в колі друзів або близьких посмажити на вугіллі м'ясо. Але улюбленого рецепту маринаду для шашлику тут недостатньо. Пропонуємо приготувати легкий овочевий салат з редиски і помідорів, який стане чудовим супроводом для м'ясних страв.

Просто приготуйте його за кілька годин до виходу, помістіть у банку і в холодильник — щоб маринувався. Дуже зручно взяти його з собою просто у банці. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

Помідор (близько 500-600 гр.) — 4 шт

Редис — 500 г

Часник — 4 зуб.

Цукор (без гірки) — 2 ст. л.

Сіль (без гірки, дрібна) — 1 ст. л.

Олія — ​​1 ст. л.

Оцет (5%) — 2 ч. л.

Кріп — 1 пуч.

Петрушка — 1 пуч.

Спосіб приготування:

Добре миємо помідори і часник. Редис нарізаємо на 4 частини, маленький — навпіл. Помідори нарізаємо на 6 або 8 частин. Дрібно рубаємо часник разом із зеленню. Змішуємо цукор, сіль, олію і оцет. Овочі викладаємо в банку, заливаємо заправку. Закриваємо кришкою і добре все перемішуємо. Ставимо в холодильник верх дном. Впродовж маринування слід кілька разів її перевернути через рівні проміжки часу.

Такий салат стане відмінним додатком до шашлику. До речі, якщо замість звичайного м’яса ви вирішили взяти ковбаски, то є чарівний маринад, з яким вони нізащо не залишаться прісними.