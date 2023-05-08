Наминатимуть за обидві щоки: як приготувати бомби з салом на мангалі.
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Озброюйтесь неймовірними секретами приготування чудового гарніру до шашлику
Сезон шашликів вже у розпалі, а тому настав час секретів приготування гарніру до м’яса. Всім відомо, що найкраще шашлик подобається з картоплею на мангалі.
Така картопля може бути не лише гарніром до м’яса чи риби, а й цілком повноцінною стравою. Рецепт від "Домашніх кухарів" – дуже простий і справді смачний спосіб, як приготувати картоплю із салом на мангалі.
Як приготувати картоплю з салом на мангалі
Інгредієнти:
- картопля – 1.5 кг;
- сіль та спеції – на свій смак;
- сало — 200-300 гр.
Спосіб приготування:
- Картоплю вимийте і висушіть. Якщо є бажання його можна очистити.
- Сало наріжте тонкими скибочками.
- Картоплю наріжте середніми кружальцями та нанизуйте на шампур, чергуючи з салом.
- Додайте сіль, натріть улюбленими спеціями та за бажанням змастіть олією.
- Акуратно загорніть картоплю у фольгу та відправте на мангал. Запікайте хвилин 15-20 залежно від розміру картоплі, постійно перевертаючи.
- Після цього акуратно зніміть фольгу і знову відправте шампура на мангал. Запікайте до повної готовності та рум’яної скоринки.
Прекрасним доповненням до шашлику буде сирний соус. Він зробить вашу страву ідеальною.