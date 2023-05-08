Наминатимуть за обидві щоки: як приготувати бомби з салом на мангалі.

Озброюйтесь неймовірними секретами приготування чудового гарніру до шашлику

Сезон шашликів вже у розпалі, а тому настав час секретів приготування гарніру до м’яса. Всім відомо, що найкраще шашлик подобається з картоплею на мангалі.

Така картопля може бути не лише гарніром до м’яса чи риби, а й цілком повноцінною стравою. Рецепт від "Домашніх кухарів" – дуже простий і справді смачний спосіб, як приготувати картоплю із салом на мангалі.

Як приготувати картоплю з салом на мангалі

Інгредієнти:

картопля – 1.5 кг;

сіль та спеції – на свій смак;

сало — 200-300 гр.

Спосіб приготування:

Картоплю вимийте і висушіть. Якщо є бажання його можна очистити. Сало наріжте тонкими скибочками. Картоплю наріжте середніми кружальцями та нанизуйте на шампур, чергуючи з салом. Додайте сіль, натріть улюбленими спеціями та за бажанням змастіть олією. Акуратно загорніть картоплю у фольгу та відправте на мангал. Запікайте хвилин 15-20 залежно від розміру картоплі, постійно перевертаючи. Після цього акуратно зніміть фольгу і знову відправте шампура на мангал. Запікайте до повної готовності та рум’яної скоринки.

Прекрасним доповненням до шашлику буде сирний соус. Він зробить вашу страву ідеальною.