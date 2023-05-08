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Простіше й смачнішого не буває: рецепт тефтелів у сметанному соусі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Тефтелі у сметанному соусі стануть улюбленою стравою сім’ї
Тефтелі у сметанному соусі стануть улюбленою стравою сім’ї. Фото shuba.life

Небагато часу — і ситний обід готовий

Тефтелі знайомі всім. Ці м’ясні кульки в соусі готуються з фаршу, яєць, цибулі, хліба, рису та приправ. А ось способи приготування можуть бути різні: смаження, гасіння, запікання або варіння на пару все залежить від ваших уподобань.

Рецепт тефтелів у сметанному соусі від Shuba настільки ж смачний, як простий. Їхнє приготування настільки захопливе, що ви й не помітите, як мине час.

Як приготувати тефтелі у сметанному соусі

Інгредієнти на 8 порцій

  • курячий фарш — 500 г;
  • хліб білий — 60 г;
  • молоко — 50 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія соняшникова — 15 г.

Для соусу:

  • сметана — 150 г;
  • борошно пшеничне — 50 г;
  • масло вершкове — 40 г;
  • вода — 50 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку підготуйте фарш. Для цього візьміть 500 г курячого філе (приблизно 2 шт.), добре вимийте і наріжте на шматки на дошці для м’яса. Хліб або батон замочіть у воді чи молоці, відіжміть зайву рідину.
  2. Цибулю очистьте, помийте та наріжте кубиками середнього розміру. Візьміть миску і пропустіть через м’ясорубку куряче філе, цибулю та хліб. Додайте сіль, перець до смаку і добре перемішайте.
  3. Для соусу нагрійте сковороду, насипте в неї борошно і трохи підсмажте, додайте вершкове масло і сметану, безперервно помішуючи. Розведіть соус водою, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
  4. Форму для запікання змастіть олією. З фаршу сформуйте кульки діаметром 3 см і складіть у форму. Зверху залийте сметанним соусом.
  5. Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів на 40-45 хвилин. За бажанням наприкінці запікання присипте тефтелі тертим сиром.

До речі, один секрет допоможе зробити фарш соковитішим. Спробуйте — і ви не пошкодуєте.

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#Рецепт #Фарш #Готуємо вдома