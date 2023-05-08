Простіше й смачнішого не буває: рецепт тефтелів у сметанному соусі
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Небагато часу — і ситний обід готовий
Тефтелі знайомі всім. Ці м’ясні кульки в соусі готуються з фаршу, яєць, цибулі, хліба, рису та приправ. А ось способи приготування можуть бути різні: смаження, гасіння, запікання або варіння на пару все залежить від ваших уподобань.
Рецепт тефтелів у сметанному соусі від Shuba настільки ж смачний, як простий. Їхнє приготування настільки захопливе, що ви й не помітите, як мине час.
Як приготувати тефтелі у сметанному соусі
Інгредієнти на 8 порцій
- курячий фарш — 500 г;
- хліб білий — 60 г;
- молоко — 50 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- олія соняшникова — 15 г.
Для соусу:
- сметана — 150 г;
- борошно пшеничне — 50 г;
- масло вершкове — 40 г;
- вода — 50 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Спочатку підготуйте фарш. Для цього візьміть 500 г курячого філе (приблизно 2 шт.), добре вимийте і наріжте на шматки на дошці для м’яса. Хліб або батон замочіть у воді чи молоці, відіжміть зайву рідину.
- Цибулю очистьте, помийте та наріжте кубиками середнього розміру. Візьміть миску і пропустіть через м’ясорубку куряче філе, цибулю та хліб. Додайте сіль, перець до смаку і добре перемішайте.
- Для соусу нагрійте сковороду, насипте в неї борошно і трохи підсмажте, додайте вершкове масло і сметану, безперервно помішуючи. Розведіть соус водою, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
- Форму для запікання змастіть олією. З фаршу сформуйте кульки діаметром 3 см і складіть у форму. Зверху залийте сметанним соусом.
- Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів на 40-45 хвилин. За бажанням наприкінці запікання присипте тефтелі тертим сиром.
До речі, один секрет допоможе зробити фарш соковитішим. Спробуйте — і ви не пошкодуєте.