Найкращий гарнір до шашликів: готуємо картопля на шампурах

Захопіть близьких таким блюдом!

Якщо вам набридло готувати звичайну запечену або відварену картоплю, спробуйте картоплю на шампурах. Така страва особливо добре підходить до шашликів.

Картопля на шампурах – це смачний гарнір та гарний спосіб подати на стіл улюблений продукт по-новому. Картоплю за рецептом Shuba потрібно спочатку зварити, потім замаринувати, а вже наприкінці обсмажити. Страва виглядає дуже приємно, а смак – пальчики оближеш.

Як приготувати картоплю на шампурах

Інгредієнти на 5 порцій:

картопля — 1 кг.

Для маринаду;

оливкова олія — 40 г;

лимон, сік — 20 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

сіль, спеції, зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Невелику картоплю ретельно помийте щіткою. Покладіть у киплячу підсолену воду, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Потім дістаньте і дайте охолонути. Для маринаду часник очистьте та пропустіть через прес. Зелень помийте, обсушіть та подрібніть. Змішайте усі інгредієнти. Картоплю покладіть у посуд, полийте маринадом, перемішайте, накрийте кришкою та залиште на 1 годину. Потім нанизуйте картоплю на шампури та смажте на вугіллі 10-15 хвилин до появи рум’яної скоринки. Подавайте разом із шашликами.

Картоплю на шампурах можна подавати з класичними соусами — наприклад, з домашнім кетчупом або улюбленим майонезом. Добре страва поєднуватиметься і з сирною заправкою.