Найкращий гарнір до шашликів: готуємо картопля на шампурах
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Захопіть близьких таким блюдом!
Якщо вам набридло готувати звичайну запечену або відварену картоплю, спробуйте картоплю на шампурах. Така страва особливо добре підходить до шашликів.
Картопля на шампурах – це смачний гарнір та гарний спосіб подати на стіл улюблений продукт по-новому. Картоплю за рецептом Shuba потрібно спочатку зварити, потім замаринувати, а вже наприкінці обсмажити. Страва виглядає дуже приємно, а смак – пальчики оближеш.
Як приготувати картоплю на шампурах
Інгредієнти на 5 порцій:
- картопля — 1 кг.
Для маринаду;
- оливкова олія — 40 г;
- лимон, сік — 20 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- сіль, спеції, зелень — за смаком.
Спосіб приготування:
- Невелику картоплю ретельно помийте щіткою. Покладіть у киплячу підсолену воду, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Потім дістаньте і дайте охолонути.
- Для маринаду часник очистьте та пропустіть через прес. Зелень помийте, обсушіть та подрібніть. Змішайте усі інгредієнти.
- Картоплю покладіть у посуд, полийте маринадом, перемішайте, накрийте кришкою та залиште на 1 годину.
- Потім нанизуйте картоплю на шампури та смажте на вугіллі 10-15 хвилин до появи рум’яної скоринки. Подавайте разом із шашликами.
Картоплю на шампурах можна подавати з класичними соусами — наприклад, з домашнім кетчупом або улюбленим майонезом. Добре страва поєднуватиметься і з сирною заправкою.