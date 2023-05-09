Банку консервів врятує вас від голоду: як приготувати бюджетну намазку за кілька хвилин
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Приголомшлива "вбивця" голоду
Закуски – це особлива категорія страв для легкого перекушування. Різноманітність закусок просто вражає: від простих повсякденних на сніданок до найвишуканіших, які стануть окрасою святкового столу.
А от якщо в кутку кухонної шафки ви виявили давно забуту банку рибних консервів, це привід спробувати приготувати приголомшливу закуску. Така страва за рецептом Pixelinform завжди вас виручить.
Як приготувати закуску з консервів
Інгредієнти:
- 1 банка консервів;
- 3 яйця;
- 1 цибулина;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 50 г сиру;
- 8-10 скибочок хліба;
- чорний мелений перець (на власний смак).
Спосіб приготування:
- Відправте яйця варитися – вони мають бути зварені круто.
- Цибулю слід очистити від лушпиння, обполоснути під водою і дрібно нарізати. Додайте чайну ложку гірчиці і залийте окропом. Через дві хвилини воду злийте – замаринована таким чином цибуля надасть закусці особливої пікантності.
- Обсмажте хліб із двох сторін у тостері або сухій сковороді.
- Остудіть зварені яйця і натріть їх на тертці, з’єднайте з розм’ятими вилкою консервами і половинкою сиру, подрібненого за допомогою терки.
- Перемішайте масу, змажте нею скибочки хліба.
- Зверху присипте сиром і відправте в духовку кілька хвилин.
До речі, кілька в томатному соусі можна приготувати самостійно. Спробуйте — і ви більше не купуватимете її в магазині.