Банку консервів врятує вас від голоду: як приготувати бюджетну намазку за кілька хвилин

Приголомшлива "вбивця" голоду

Закуски – це особлива категорія страв для легкого перекушування. Різноманітність закусок просто вражає: від простих повсякденних на сніданок до найвишуканіших, які стануть окрасою святкового столу.

А от якщо в кутку кухонної шафки ви виявили давно забуту банку рибних консервів, це привід спробувати приготувати приголомшливу закуску. Така страва за рецептом Pixelinform завжди вас виручить.

Як приготувати закуску з консервів

Інгредієнти:

1 банка консервів;

3 яйця;

1 цибулина;

1 чайна ложка гірчиці;

50 г сиру;

8-10 скибочок хліба;

чорний мелений перець (на власний смак).

Спосіб приготування:

Відправте яйця варитися – вони мають бути зварені круто. Цибулю слід очистити від лушпиння, обполоснути під водою і дрібно нарізати. Додайте чайну ложку гірчиці і залийте окропом. Через дві хвилини воду злийте – замаринована таким чином цибуля надасть закусці особливої пікантності. Обсмажте хліб із двох сторін у тостері або сухій сковороді. Остудіть зварені яйця і натріть їх на тертці, з’єднайте з розм’ятими вилкою консервами і половинкою сиру, подрібненого за допомогою терки. Перемішайте масу, змажте нею скибочки хліба. Зверху присипте сиром і відправте в духовку кілька хвилин.

До речі, кілька в томатному соусі можна приготувати самостійно. Спробуйте — і ви більше не купуватимете її в магазині.