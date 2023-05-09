Рус

Банку консервів врятує вас від голоду: як приготувати бюджетну намазку за кілька хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Закуска з рибної консерви завжди доречна
Закуска з рибної консерви завжди доречна. Фото http://gurman.co.ua

Приголомшлива "вбивця" голоду

Закуски – це особлива категорія страв для легкого перекушування. Різноманітність закусок просто вражає: від простих повсякденних на сніданок до найвишуканіших, які стануть окрасою святкового столу.

А от якщо в кутку кухонної шафки ви виявили давно забуту банку рибних консервів, це привід спробувати приготувати приголомшливу закуску. Така страва за рецептом Pixelinform завжди вас виручить.

Як приготувати закуску з консервів

Інгредієнти:

  • 1 банка консервів;
  • 3 яйця;
  • 1 цибулина;
  • 1 чайна ложка гірчиці;
  • 50 г сиру;
  • 8-10 скибочок хліба;
  • чорний мелений перець (на власний смак).

Спосіб приготування:

  1. Відправте яйця варитися – вони мають бути зварені круто.
  2. Цибулю слід очистити від лушпиння, обполоснути під водою і дрібно нарізати. Додайте чайну ложку гірчиці і залийте окропом. Через дві хвилини воду злийте – замаринована таким чином цибуля надасть закусці особливої пікантності.
  3. Обсмажте хліб із двох сторін у тостері або сухій сковороді.
  4. Остудіть зварені яйця і натріть їх на тертці, з’єднайте з розм’ятими вилкою консервами і половинкою сиру, подрібненого за допомогою терки.
  5. Перемішайте масу, змажте нею скибочки хліба.
  6. Зверху присипте сиром і відправте в духовку кілька хвилин.

До речі, кілька в томатному соусі можна приготувати самостійно. Спробуйте — і ви більше не купуватимете її в магазині.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Консерва #Готуємо вдома