Один інгредієнт перетворить грецький салат на оригінальну закуску: рецепт незвичайної страви
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дивуйте близьких новими стравами
Гарний, соковитий та ароматний грецький салат – найпопулярніший із усіх овочевих салатів. Його люблять за ідеальне поєднання інгредієнтів, насичений смак та швидкість приготування.
Традиційно його готують з огірків, томатів, цибулі, оливок, заправляють оливковою олією зі спеціями та додають сир. А якщо завернути салат у лаваш за рецептом Gurman, то вийде просто неперевершена закуска. Спробуйте та здивуйте своїх близьких!
Як приготувати салат у лаваші
Інгредієнти:
- 0,2 кг будь-якого козячого сиру;
- 2 помідори;
- 1 цибуля;
- 1 болгарський перець;
- 2 огірки;
- спеції – на свій смак;
- 2 лаваші;
- 30 мл оливкової олії;
- 100 г маслин.
Спосіб приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти: промийте овочі, перець очистьте від насіння і наріжте все на невеликі шматочки квадратиками або смужками. Цибулю можна пошаткувати півкільцями – так страва буде красивішою. Викладайте все спочатку в якусь миску.
- Додайте туди подрібнений козячий сир і оливки.
- Заздалегідь змішайте олію зі спеціями та дайте заправці постояти небагато – тоді вийде ароматніший соус. Додайте салат.
- Перемішайте масу, відправте її на розгорнутий лаваш і щільно скрутіть його у вигляді рулету.
Овочі для салату потрібно нарізати правильно. Тоді страва вийде не тільки вітамінною, а й красивішою.