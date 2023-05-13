Один інгредієнт перетворить грецький салат на оригінальну закуску: рецепт незвичайної страви

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Гарний, соковитий та ароматний грецький салат – найпопулярніший із усіх овочевих салатів. Його люблять за ідеальне поєднання інгредієнтів, насичений смак та швидкість приготування.

Традиційно його готують з огірків, томатів, цибулі, оливок, заправляють оливковою олією зі спеціями та додають сир. А якщо завернути салат у лаваш за рецептом Gurman, то вийде просто неперевершена закуска. Спробуйте та здивуйте своїх близьких!

Як приготувати салат у лаваші

Інгредієнти:

0,2 кг будь-якого козячого сиру;

2 помідори;

1 цибуля;

1 болгарський перець;

2 огірки;

спеції – на свій смак;

2 лаваші;

30 мл оливкової олії;

100 г маслин.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти: промийте овочі, перець очистьте від насіння і наріжте все на невеликі шматочки квадратиками або смужками. Цибулю можна пошаткувати півкільцями – так страва буде красивішою. Викладайте все спочатку в якусь миску. Додайте туди подрібнений козячий сир і оливки. Заздалегідь змішайте олію зі спеціями та дайте заправці постояти небагато – тоді вийде ароматніший соус. Додайте салат. Перемішайте масу, відправте її на розгорнутий лаваш і щільно скрутіть його у вигляді рулету.

Овочі для салату потрібно нарізати правильно. Тоді страва вийде не тільки вітамінною, а й красивішою.