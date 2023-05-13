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Один інгредієнт перетворить грецький салат на оригінальну закуску: рецепт незвичайної страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Грецький салат у незвичайній подачі — у лаваші
Грецький салат у незвичайній подачі — у лаваші. Фото http://gurman.co.ua

Дивуйте близьких новими стравами

Гарний, соковитий та ароматний грецький салат – найпопулярніший із усіх овочевих салатів. Його люблять за ідеальне поєднання інгредієнтів, насичений смак та швидкість приготування.

Традиційно його готують з огірків, томатів, цибулі, оливок, заправляють оливковою олією зі спеціями та додають сир. А якщо завернути салат у лаваш за рецептом Gurman, то вийде просто неперевершена закуска. Спробуйте та здивуйте своїх близьких!

Як приготувати салат у лаваші

Інгредієнти:

  • 0,2 кг будь-якого козячого сиру;
  • 2 помідори;
  • 1 цибуля;
  • 1 болгарський перець;
  • 2 огірки;
  • спеції – на свій смак;
  • 2 лаваші;
  • 30 мл оливкової олії;
  • 100 г маслин.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти: промийте овочі, перець очистьте від насіння і наріжте все на невеликі шматочки квадратиками або смужками. Цибулю можна пошаткувати півкільцями – так страва буде красивішою. Викладайте все спочатку в якусь миску.
  2. Додайте туди подрібнений козячий сир і оливки.
  3. Заздалегідь змішайте олію зі спеціями та дайте заправці постояти небагато – тоді вийде ароматніший соус. Додайте салат.
  4. Перемішайте масу, відправте її на розгорнутий лаваш і щільно скрутіть його у вигляді рулету.

Овочі для салату потрібно нарізати правильно. Тоді страва вийде не тільки вітамінною, а й красивішою.

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