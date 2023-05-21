Улюблений рецепт пирога по-французьки: як приготувати клафуті з полуницею

"Елегантна" бабусина випічка з полуницею — найкраща серед десертів

Сьогодні приготуємо улюблений бабусин десерт у французькому варіанті – клафуті. Сезонні ягоди, запечені в насиченому заварному кремі, стануть ідеальним десертом. Ним можна розважити гостей або побалувати себе на сніданок.

Легкий десерт за рецептом Shuba простий у приготуванні, але його смак ви запам’ятаєте надовго. Загалом страва за класичним рецептом готується з черешні, але ми трохи похуліганимо і замінимо ягоду на полуницю.

Як приготувати клафуті з полуницею

Інгредієнти на 4 порції:

полуниця – 400 г;

яйця – 3 шт.;

цукор — 120 г;

цукор ванільний — 10 г;

крохмаль — 40 г;

сік лимона – 30 мл;

сметана — 200 г;

молоко — 200 мл;

розпушувач — 12 г;

олія соняшникова — 20 мл;

пудра цукрова – 20 г;

борошно пшеничне — 60 г.

Спосіб приготування:

Яйця збийте з цукром, додайте ванільний цукор, крохмаль, борошно та розпушувач. Збивайте далі, поступово вливаючи молоко та сметану. Маса має стати однорідною та пишною. Помиту та почищену полуницю розріжте навпіл, збризкайте соком лимона. Форму змастіть маслом і викладіть полуницю рівномірним шаром (кілька ягід залиште для прикраси). Залийте ягоди у формі молочною масою, зверху викладіть ягоди, що залишилися. Випікайте 30 хвилин при температурі 180 °C. Готовий клафуті посипте цукровою пудрою.

Щоб випічка довго не черствіла, достатньо додати один інгредієнт. Так ви зможете насолоджуватися клафуті довгий час.