Улюблений рецепт пирога по-французьки: як приготувати клафуті з полуницею
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"Елегантна" бабусина випічка з полуницею — найкраща серед десертів
Сьогодні приготуємо улюблений бабусин десерт у французькому варіанті – клафуті. Сезонні ягоди, запечені в насиченому заварному кремі, стануть ідеальним десертом. Ним можна розважити гостей або побалувати себе на сніданок.
Легкий десерт за рецептом Shuba простий у приготуванні, але його смак ви запам’ятаєте надовго. Загалом страва за класичним рецептом готується з черешні, але ми трохи похуліганимо і замінимо ягоду на полуницю.
Як приготувати клафуті з полуницею
Інгредієнти на 4 порції:
- полуниця – 400 г;
- яйця – 3 шт.;
- цукор — 120 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- крохмаль — 40 г;
- сік лимона – 30 мл;
- сметана — 200 г;
- молоко — 200 мл;
- розпушувач — 12 г;
- олія соняшникова — 20 мл;
- пудра цукрова – 20 г;
- борошно пшеничне — 60 г.
Спосіб приготування:
- Яйця збийте з цукром, додайте ванільний цукор, крохмаль, борошно та розпушувач. Збивайте далі, поступово вливаючи молоко та сметану. Маса має стати однорідною та пишною.
- Помиту та почищену полуницю розріжте навпіл, збризкайте соком лимона. Форму змастіть маслом і викладіть полуницю рівномірним шаром (кілька ягід залиште для прикраси). Залийте ягоди у формі молочною масою, зверху викладіть ягоди, що залишилися.
- Випікайте 30 хвилин при температурі 180 °C. Готовий клафуті посипте цукровою пудрою.
Щоб випічка довго не черствіла, достатньо додати один інгредієнт. Так ви зможете насолоджуватися клафуті довгий час.