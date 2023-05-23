Улюблена їжа американських поліцейських: рецепт пишних та солодких пончиків
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Смакота без довгої метушні на кухні
Мабуть, найпоширеніший стереотип, пов’язаний із пончиками – їх у нереальній кількості їдять разом з ароматною кавою американські поліцейські. Можливо, правоохоронці допалися б до іншої їжі, якби пончики не були такими смачними.
Саме такі хрусткі зовні м’які всередині пончики пропонуємо приготувати за рецептом "Цесмак". А щоб вони виявилися ще крутішими, зробимо їх у вигляді колобків з ягідною начинкою. Влітку для такої смакоти можна використовувати свіжі ягоди, в холодну пору року знадобляться і заморожені.
Як приготувати пончики з ягодами
Інгредієнти на 6 порцій:
- яйце – 2 шт.;
- кефір – 500 мл;
- цукор – 1 ст. л.;
- розпушувач – 0,5 ч. л.;
- ягоди – 100 г;
- сіль — 1 щіпка;
- ванільний цукор – 10 г;
- цукрова пудра – 3 ст. л.;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- пшеничне борошно — 500-600 г.
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці яйця необхідно збовтати із сіллю, звичайним та ванільним цукром. Влити кефір, олію і перемішайте.
- Просіяти з розпушувачем борошно, замісити еластичне тісто. Завантажити його в джгут, нарізати на шматочки. Кожен шматочок потрібно приплюснути долонею, по центру розмістити бажану кількість ягід, зібрати краї та скачати заготовку в кульку.
- У невеликій каструлі розігріти потрібну кількість олії. Опустити порцію кульок у киплячу олію та готувати до золотистості. Перед подачею страву посипати цукровою пудрою.
А щоб випічка не черствіла, потрібно додати до неї один інгредієнт. Готуйте, їжте та насолоджуйтесь!