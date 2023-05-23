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Улюблена їжа американських поліцейських: рецепт пишних та солодких пончиків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пончики з ягодами стане вашим улюбленим десертом
Пончики з ягодами стане вашим улюбленим десертом. Фото cesmak.info

Смакота без довгої метушні на кухні

Мабуть, найпоширеніший стереотип, пов’язаний із пончиками – їх у нереальній кількості їдять разом з ароматною кавою американські поліцейські. Можливо, правоохоронці допалися б до іншої їжі, якби пончики не були такими смачними.

Саме такі хрусткі зовні м’які всередині пончики пропонуємо приготувати за рецептом "Цесмак". А щоб вони виявилися ще крутішими, зробимо їх у вигляді колобків з ягідною начинкою. Влітку для такої смакоти можна використовувати свіжі ягоди, в холодну пору року знадобляться і заморожені.

Як приготувати пончики з ягодами

Інгредієнти на 6 порцій:

  • яйце – 2 шт.;
  • кефір – 500 мл;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • розпушувач – 0,5 ч. л.;
  • ягоди – 100 г;
  • сіль — 1 щіпка;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • цукрова пудра – 3 ст. л.;
  • соняшникова олія – 2 ст. л.;
  • пшеничне борошно — 500-600 г.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці яйця необхідно збовтати із сіллю, звичайним та ванільним цукром. Влити кефір, олію і перемішайте.
  2. Просіяти з розпушувачем борошно, замісити еластичне тісто. Завантажити його в джгут, нарізати на шматочки. Кожен шматочок потрібно приплюснути долонею, по центру розмістити бажану кількість ягід, зібрати краї та скачати заготовку в кульку.
  3. У невеликій каструлі розігріти потрібну кількість олії. Опустити порцію кульок у киплячу олію та готувати до золотистості. Перед подачею страву посипати цукровою пудрою.

А щоб випічка не черствіла, потрібно додати до неї один інгредієнт. Готуйте, їжте та насолоджуйтесь!

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