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Смакота нашвидкуруч: неймовірний пиріг без яєць та масла

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така смакота дуже швидко готується
Така смакота дуже швидко готується. Фото Сегодня

Весь секрет — в уінверсальному тісті

Домашні пироги та й узагалі випічка — це дуже смачно. І коли ви починаєте готувати, наприклад, солодкі рогалики, то магазинних солодощів і не хочеться. Розповідаємо, як спекти пиріг з вишнями та сиром на пісному тісті.

Сам пиріг не пісний — адже в начинці є сир, але його можна спекти з будь-яким вмістом. Тісто дуже універсальне. Замішується на крижаній воді й рослинній олії. А ще, як пише "Зелена Садиба", готується просто та швидко.

Інгредієнти для тіста:

  • 200-220 г пшеничного борошна;
  • 80 г цукру;
  • 50 мл рафінованої олії;
  • 80 мл крижаної води;
  • Сода і сіль – на кінчику ножа;
  • 1 столова ложка ванільного цукру.

Для начинки:

  • 1 склянка (200 мл) свіжих чи заморожених ягід;
  • приблизно 100 г кисломолочного сиру;
  • столова ложка цукру.

Спосіб приготування:

  1. Рецепт швидкий, але готове тісто повинне полежати в холодильнику, як мінімум, годину. В цей час можна займатися своїми справами. Змішуємо всі сухі інгредієнти для тіста, а потім — додаємо воду і олію.
  2. Замішуємо густе тісто, загортаємо в поліетиленову плівку і — в холодильник. Тісто повинне бути м’яким і еластичним.
  3. Якщо ягоди заморожені, їх необов’язково розморожувати перед випіканням. Змішуємо сир з вишнею, додаємо столову ложку цукру. Якщо використовуєте тільки ягоди, змішайте їх з ложкою борошна.
  4. Тісто після відпочинку ділимо на дві частини — одна трохи більша за іншу. Більшу розкатуємо в коло по ширині форми та викладаємо дно та бортики.
  5. Зверху кладемо начинку. Наверх — шар тіста. Заліплюємо краї руками, формуючи акуратний бортик. Робимо кілька розрізів ножем — з них буде виходити гаряче повітря. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо приблизно 20-25 хвилин до золотистого кольору пирога.

Дістаємо його з форми, коли трохи охолоне, і посипаємо цукровою пудрою. Він ідеальний до чаю чи ароматної кави.

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#Рецепт #Ягоди #Пиріг #Тісто