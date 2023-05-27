Ноги вашої не буде в пекарні: рецепт домашнього хліба з незвичайними інгредієнтами

Хліб чудово підійде до перших страв та для приготування різних закусок.

Любите домашній хліб, але у вас зовсім немає часу та бажання довго возитися з тістом? Збережіть наш рецепт і в потрібний момент приготуйте таку смачну випічку за мінімум часу і без особливих зусиль.

Рецепт від "Їсти" простий і містить лише доступні інгредієнти. Але попри це, випічка виходить надзвичайно ароматною, пишною та з гарною скоринкою.

Як приготувати хліб з в’яленими помідорами та сиром

Інгредієнти:

450 г борошна;

300 мл молока;

50 г вершкового масла;

10 г сухих дріжджів;

2 ст. л. цукру;

150 г в’ялених помідорів;

150 г твердого сиру;

2 ч. ложки кмину.

Спосіб приготування:

Молоко ледь підігріти. Додати цукор, дріжджі, 100 г борошна та перемішати. Масу накрити рушником і поставити у тепле місце, щоб підійшло. Сир натерти на тертці, помідори нарізати невеликими шматочками. У тісто додати м’яке масло та сіль, перемішати. Додати помідори, сир та кмин і знову перемішати. Додати все борошно, замісити тісто. Його необхідно накрити рушником, знову поставити у тепле місце, щоб підійшло. Форму для випікання змастити олією, викласти тісто, накрити та дати підійти. Випікати хліб у розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

А щоб випічка була довше пишною та свіжою, можна додати туди один інгредієнт. Готуйте, їжте та насолоджуйтесь!