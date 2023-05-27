Рус

Ноги вашої не буде в пекарні: рецепт домашнього хліба з незвичайними інгредієнтами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Домашній хліб із сиром та в’яленими помідорами — найкраща домашня випічка
Домашній хліб із сиром та в’яленими помідорами — найкраща домашня випічка. Фото jisty.com.ua

Хліб чудово підійде до перших страв та для приготування різних закусок.

Любите домашній хліб, але у вас зовсім немає часу та бажання довго возитися з тістом? Збережіть наш рецепт і в потрібний момент приготуйте таку смачну випічку за мінімум часу і без особливих зусиль.

Рецепт від "Їсти" простий і містить лише доступні інгредієнти. Але попри це, випічка виходить надзвичайно ароматною, пишною та з гарною скоринкою.

Як приготувати хліб з в’яленими помідорами та сиром

Інгредієнти:

  • 450 г борошна;
  • 300 мл молока;
  • 50 г вершкового масла;
  • 10 г сухих дріжджів;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 150 г в’ялених помідорів;
  • 150 г твердого сиру;
  • 2 ч. ложки кмину.

Спосіб приготування:

  1. Молоко ледь підігріти.
  2. Додати цукор, дріжджі, 100 г борошна та перемішати.
  3. Масу накрити рушником і поставити у тепле місце, щоб підійшло.
  4. Сир натерти на тертці, помідори нарізати невеликими шматочками.
  5. У тісто додати м’яке масло та сіль, перемішати.
  6. Додати помідори, сир та кмин і знову перемішати.
  7. Додати все борошно, замісити тісто. Його необхідно накрити рушником, знову поставити у тепле місце, щоб підійшло.
  8. Форму для випікання змастити олією, викласти тісто, накрити та дати підійти.
  9. Випікати хліб у розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

А щоб випічка була довше пишною та свіжою, можна додати туди один інгредієнт. Готуйте, їжте та насолоджуйтесь!

Теги:
#Рецепт #Хліб #Готуємо вдома