Ноги вашої не буде в пекарні: рецепт домашнього хліба з незвичайними інгредієнтами
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Хліб чудово підійде до перших страв та для приготування різних закусок.
Любите домашній хліб, але у вас зовсім немає часу та бажання довго возитися з тістом? Збережіть наш рецепт і в потрібний момент приготуйте таку смачну випічку за мінімум часу і без особливих зусиль.
Рецепт від "Їсти" простий і містить лише доступні інгредієнти. Але попри це, випічка виходить надзвичайно ароматною, пишною та з гарною скоринкою.
Як приготувати хліб з в’яленими помідорами та сиром
Інгредієнти:
- 450 г борошна;
- 300 мл молока;
- 50 г вершкового масла;
- 10 г сухих дріжджів;
- 2 ст. л. цукру;
- 150 г в’ялених помідорів;
- 150 г твердого сиру;
- 2 ч. ложки кмину.
Спосіб приготування:
- Молоко ледь підігріти.
- Додати цукор, дріжджі, 100 г борошна та перемішати.
- Масу накрити рушником і поставити у тепле місце, щоб підійшло.
- Сир натерти на тертці, помідори нарізати невеликими шматочками.
- У тісто додати м’яке масло та сіль, перемішати.
- Додати помідори, сир та кмин і знову перемішати.
- Додати все борошно, замісити тісто. Його необхідно накрити рушником, знову поставити у тепле місце, щоб підійшло.
- Форму для випікання змастити олією, викласти тісто, накрити та дати підійти.
- Випікати хліб у розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.
А щоб випічка була довше пишною та свіжою, можна додати туди один інгредієнт. Готуйте, їжте та насолоджуйтесь!