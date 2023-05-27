Королівське варення: рецепт заготовки з цілими ягодами (відео)
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Варення буде густим та неймовірним
Зовсім скоро прилавки та ринки будуть рясніти свіжими ягодами. Як тільки наїстеся полуниці і спечете декілька смачних пирогів, руки дійдуть і до полуничного варення.
Солодке, смачне, з густим сиропом і цілими ягідками — таке варення може тішити смаком всю зиму. Як його приготувати, розповів кулінар Віталій Барилко на своєму ютуб-каналі. Рецепт варення з полуниці на зиму хоча і вимагає деякого терпіння, але він дуже простий і надійний.
Інгредієнти:
- невелика щільна полуниця — 1 кг
- цукровий пісок — 1 кг
Спосіб приготування:
- Зібрані ягоди заливаємо холодною водою, промиваємо. Потім видаляємо листочки, підставляючи кожну полуничку під слабкий струмінь води.
- Залишаємо їх в друшляку хвилин на десять — щоб стікала вода. Потім перекладаємо їх в простору миску. Додаємо цукор.
- Якщо варите велику порцію, чергуйте шари полуниці і цукру. Накриваємо кришкою і залишаємо на 8-10 годин. За цей час два-три рази обережно перемішуємо.
- Переливаємо ягоди і сироп в широку з товстим дном каструлю.
- На мінімальному вогні доводимо до кипіння. При закипанні варення починає виділяти рожеву пінку. Збираємо її ложкою, злегка вдавлюючи ягоди в сироп. Кип’ятимо п’ять хвилин на слабкому вогні. Потім накриваємо кришкою.
- Коли варення остигне, повторюємо, але кипіти варення має менше — дві-три хвилини. Причиняємо кришкою нещільно та залишаємо на ніч в холодильнику. Варення за цей час добре загусає.
- При заключному третьому варінні після закипання його потрібно відразу розливати по банках. Тому, перш ніж ставити варення на плиту, стерилізуємо банки.
- На слабкому вогні даємо варенню закипіти. Одразу розливаємо по гарячих банках. Закручуємо кришками, перевертаємо. В такому положенні залишаємо на пів години — для перевірки герметичності.
Умови зберігання варення такі ж, як і для інших заготовок. Ми нагадували, як правильно стерилізувати банки.