Королівське варення: рецепт заготовки з цілими ягодами (відео)

Варення буде густим та неймовірним

Зовсім скоро прилавки та ринки будуть рясніти свіжими ягодами. Як тільки наїстеся полуниці і спечете декілька смачних пирогів, руки дійдуть і до полуничного варення.

Солодке, смачне, з густим сиропом і цілими ягідками — таке варення може тішити смаком всю зиму. Як його приготувати, розповів кулінар Віталій Барилко на своєму ютуб-каналі. Рецепт варення з полуниці на зиму хоча і вимагає деякого терпіння, але він дуже простий і надійний.

Інгредієнти:

невелика щільна полуниця — 1 кг

цукровий пісок — 1 кг

Спосіб приготування:

Зібрані ягоди заливаємо холодною водою, промиваємо. Потім видаляємо листочки, підставляючи кожну полуничку під слабкий струмінь води. Залишаємо їх в друшляку хвилин на десять — щоб стікала вода. Потім перекладаємо їх в простору миску. Додаємо цукор. Якщо варите велику порцію, чергуйте шари полуниці і цукру. Накриваємо кришкою і залишаємо на 8-10 годин. За цей час два-три рази обережно перемішуємо. Переливаємо ягоди і сироп в широку з товстим дном каструлю. На мінімальному вогні доводимо до кипіння. При закипанні варення починає виділяти рожеву пінку. Збираємо її ложкою, злегка вдавлюючи ягоди в сироп. Кип’ятимо п’ять хвилин на слабкому вогні. Потім накриваємо кришкою. Коли варення остигне, повторюємо, але кипіти варення має менше — дві-три хвилини. Причиняємо кришкою нещільно та залишаємо на ніч в холодильнику. Варення за цей час добре загусає. При заключному третьому варінні після закипання його потрібно відразу розливати по банках. Тому, перш ніж ставити варення на плиту, стерилізуємо банки. На слабкому вогні даємо варенню закипіти. Одразу розливаємо по гарячих банках. Закручуємо кришками, перевертаємо. В такому положенні залишаємо на пів години — для перевірки герметичності.

Умови зберігання варення такі ж, як і для інших заготовок. Ми нагадували, як правильно стерилізувати банки.