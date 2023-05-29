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Просто змішайте всі інгредієнти: рецепт лимонного пирога, який проситимуть сім разів на тиждень

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Лимонний пиріг – це радість шлунку
Лимонний пиріг – це радість шлунку. Фото http://gurman.co.ua

Смачний пиріг без особливих клопотів

Лимон завдяки свіжому та бадьорому аромату дуже популярний серед любителів випічки та професійних кондитерів. На підтвердження цього – безліч різних рецептів лимонного пирога. Він може бути з пісочного, дріжджового, листкового та бісквітного тіста, відкритим та закритими, з різними лимонними начинками та кремами.

Сьогодні ми приготуємо класичний лимонний пиріг за рецептом Gurman. Такий десерт – свято шлунка, яке не залишить вас байдужим.

Як приготувати лимонний пиріг

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 180 г цукру;
  • 200 мл кефіру;
  • 160 г манної крупи;
  • 14 г розпушувача;
  • 260 г борошна;
  • 1-2 лимони;
  • ванільний цукор на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Кефір змішати з манкою і залишити на 20-30 хвилин набухати.
  2. Змішати борошно та розпушувач.
  3. Яйця добре збити з цукром. Вимитий у гарячій воді лимон натерти на великій тертці.
  4. З’єднати разом яйця, кефір з манкою, тертий лимон і суміш борошна та розпушувача. Консистенція тесту має бути як у сметани.
  5. Змащену маслом форму обсипати борошном або манкою, перекласти в неї тісто. Випікати такий пиріг потрібно півгодини.

А якщо ви додасте у свій пиріг один інгредієнт, він довго не черствітиме. З цією хитрістю у вас буде смакота щодня!

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#Рецепт #Пиріг #Випічка #Готуємо вдома