Просто змішайте всі інгредієнти: рецепт лимонного пирога, який проситимуть сім разів на тиждень

Смачний пиріг без особливих клопотів

Лимон завдяки свіжому та бадьорому аромату дуже популярний серед любителів випічки та професійних кондитерів. На підтвердження цього – безліч різних рецептів лимонного пирога. Він може бути з пісочного, дріжджового, листкового та бісквітного тіста, відкритим та закритими, з різними лимонними начинками та кремами.

Сьогодні ми приготуємо класичний лимонний пиріг за рецептом Gurman. Такий десерт – свято шлунка, яке не залишить вас байдужим.

Як приготувати лимонний пиріг

Інгредієнти:

2 яйця;

180 г цукру;

200 мл кефіру;

160 г манної крупи;

14 г розпушувача;

260 г борошна;

1-2 лимони;

ванільний цукор на свій смак.

Спосіб приготування:

Кефір змішати з манкою і залишити на 20-30 хвилин набухати. Змішати борошно та розпушувач. Яйця добре збити з цукром. Вимитий у гарячій воді лимон натерти на великій тертці. З’єднати разом яйця, кефір з манкою, тертий лимон і суміш борошна та розпушувача. Консистенція тесту має бути як у сметани. Змащену маслом форму обсипати борошном або манкою, перекласти в неї тісто. Випікати такий пиріг потрібно півгодини.

А якщо ви додасте у свій пиріг один інгредієнт, він довго не черствітиме. З цією хитрістю у вас буде смакота щодня!