Просто змішайте всі інгредієнти: рецепт лимонного пирога, який проситимуть сім разів на тиждень
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Смачний пиріг без особливих клопотів
Лимон завдяки свіжому та бадьорому аромату дуже популярний серед любителів випічки та професійних кондитерів. На підтвердження цього – безліч різних рецептів лимонного пирога. Він може бути з пісочного, дріжджового, листкового та бісквітного тіста, відкритим та закритими, з різними лимонними начинками та кремами.
Сьогодні ми приготуємо класичний лимонний пиріг за рецептом Gurman. Такий десерт – свято шлунка, яке не залишить вас байдужим.
Як приготувати лимонний пиріг
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 180 г цукру;
- 200 мл кефіру;
- 160 г манної крупи;
- 14 г розпушувача;
- 260 г борошна;
- 1-2 лимони;
- ванільний цукор на свій смак.
Спосіб приготування:
- Кефір змішати з манкою і залишити на 20-30 хвилин набухати.
- Змішати борошно та розпушувач.
- Яйця добре збити з цукром. Вимитий у гарячій воді лимон натерти на великій тертці.
- З’єднати разом яйця, кефір з манкою, тертий лимон і суміш борошна та розпушувача. Консистенція тесту має бути як у сметани.
- Змащену маслом форму обсипати борошном або манкою, перекласти в неї тісто. Випікати такий пиріг потрібно півгодини.
А якщо ви додасте у свій пиріг один інгредієнт, він довго не черствітиме. З цією хитрістю у вас буде смакота щодня!