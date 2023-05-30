Ідеально для сімейної вечері: рецепт курки з картоплею та овочами буде вашим коронним

Ситна страва без метушні на кухні

Якщо ви не знаєте, що приготувати на вечерю — це страва просто знахідка для любителів курки, картоплі та приправ. Смачна ситна страва з куркою, молодою картоплею, куркумою, імбиром і часником — така страва ідеально підходить для сімейної вечері.

У цьому рецепті Shuba йогурт надасть ніжності та особливого вершкового присмаку, а куркума та приправи не дадуть розслабитись рецепторам. Ми рекомендуємо скуштувати саме цей варіант курки карі – це дуже смачно.

Як приготувати курку карі з молодою картоплею та овочами.

Інгредієнти на 4 порції:

картопля молода — 500 г;

курячі гомілки — 8 шт.;

оливкова олія — 3 ст. л.;

часник, зубчики — 2 шт.;

імбир мелений — 1 ч. л.;

гарам масалу — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

грецький йогурт — 150 г;

томати — 4 шт.;

цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;

сіль, коріандр, пучок — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Покладіть ніжки у велику миску з 1 столовою ложкою рослинної олії, часником, імбиром, гарам масалою, куркумою та 2 столовими ложками йогурту. Перемішайте руками. Залишіть маринуватися не менше 30 хвилин (можна залишити в холодильнику на ніч). Розігрійте духовку до 180 °С. Покладіть картоплю у велику форму для запікання з маслом, що залишилося, і великою кількістю приправ. Додайте курячі гомілки та запікайте 40-45 хвилин до готовності та золотистого кольору. Посипте курку і картопля нарізаними томатами, цибулею, коріандром і приправами, а йогурт, що залишився, подавайте окремо.

Приготуйте до курки карі хліб у рукаві. Це ідеальне поєднання смачних домашніх продуктів