Ідеально для сімейної вечері: рецепт курки з картоплею та овочами буде вашим коронним
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Ситна страва без метушні на кухні
Якщо ви не знаєте, що приготувати на вечерю — це страва просто знахідка для любителів курки, картоплі та приправ. Смачна ситна страва з куркою, молодою картоплею, куркумою, імбиром і часником — така страва ідеально підходить для сімейної вечері.
У цьому рецепті Shuba йогурт надасть ніжності та особливого вершкового присмаку, а куркума та приправи не дадуть розслабитись рецепторам. Ми рекомендуємо скуштувати саме цей варіант курки карі – це дуже смачно.
Як приготувати курку карі з молодою картоплею та овочами.
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля молода — 500 г;
- курячі гомілки — 8 шт.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- імбир мелений — 1 ч. л.;
- гарам масалу — 1 ч. л.;
- куркума — 1 ч. л.;
- грецький йогурт — 150 г;
- томати — 4 шт.;
- цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;
- сіль, коріандр, пучок — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Покладіть ніжки у велику миску з 1 столовою ложкою рослинної олії, часником, імбиром, гарам масалою, куркумою та 2 столовими ложками йогурту.
- Перемішайте руками. Залишіть маринуватися не менше 30 хвилин (можна залишити в холодильнику на ніч). Розігрійте духовку до 180 °С.
- Покладіть картоплю у велику форму для запікання з маслом, що залишилося, і великою кількістю приправ. Додайте курячі гомілки та запікайте 40-45 хвилин до готовності та золотистого кольору.
- Посипте курку і картопля нарізаними томатами, цибулею, коріандром і приправами, а йогурт, що залишився, подавайте окремо.
Приготуйте до курки карі хліб у рукаві. Це ідеальне поєднання смачних домашніх продуктів