Кулінарний джек-пот на вечерю: приголомшливий рецепт фрикадельок з грибами у вершковому соусі
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Нагодувати всю сім’ю — справа проста
Дует грибів та вершків — справжній джекпот у кулінарному світі. Це безпрограшне поєднання вигідно підкреслить смак будь-якої страви.
А соковиті фрикадельки з грибами у вершковому соусі за рецептом Shuba – це взагалі кулінарний джек-пот. Ніжності та шарму їм додасть вершково-грибний соус, доповнить ідеальну вечерю цвітна капуста, а романтичну атмосферу створять свічки та келих білого вина.
Як приготувати фрикадельки з грибами у вершковому соусі
Інгредієнти на 2 порції:
- свинячий фарш — 150 г;
- яловичий фарш — 150 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- молоко — 100 мл;
- панірувальні сухарі — 70 г;
- борошно пшеничне — 3 ст. л.;
- печериці — 250 г;
- бульйон овочевий — 150 мл;
- вершки 15% — 200 мл;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- базилік сушений, сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Цибулю і часник очистіть від лушпиння і подрібніть. У велику миску додайте фарш, невелику подрібнену цибулину, часник, панірувальні сухарі, яйце та молоко. Посоліть і поперчіть, ретельно перемішати. Залишіть на 10 хвилин.
- Сформуйте з фаршу кульки — фрикадельки діаметром не більше 3 см, трохи притисніть їх, щоб надати пласкішу форму.
- Деко застеліть пергаментним папером або фольгою і викладіть на нього фрикадельки. Запікайте близько 20 хвилин.
- Для соусу почистіть печериці, наріжте пластинами приблизно 1,5 см. На сковороді розігрійте вершкове масло, додайте другу невелику цибулину і обсмажте протягом 5-7 хвилин. Додайте борошно, перемішайте. Поступово додайте бульйон та вершки. Посоліть і поперчіть, готуйте 3 хвилини на невеликому вогні.
- Дістаньте фрикадельки з духовки та перекладіть у сковороду з грибами. Посипте базиліком і тушкуйте на невеликому вогні протягом 10 хвилин.
Подавайте страву у гарячому вигляді. До ароматних фрикадельок відмінно підійде хліб у рукаві.