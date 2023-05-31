Кулінарний джек-пот на вечерю: приголомшливий рецепт фрикадельок з грибами у вершковому соусі

Нагодувати всю сім’ю — справа проста

Дует грибів та вершків — справжній джекпот у кулінарному світі. Це безпрограшне поєднання вигідно підкреслить смак будь-якої страви.

А соковиті фрикадельки з грибами у вершковому соусі за рецептом Shuba – це взагалі кулінарний джек-пот. Ніжності та шарму їм додасть вершково-грибний соус, доповнить ідеальну вечерю цвітна капуста, а романтичну атмосферу створять свічки та келих білого вина.

Як приготувати фрикадельки з грибами у вершковому соусі

Інгредієнти на 2 порції:

свинячий фарш — 150 г;

яловичий фарш — 150 г;

яйця курячі — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

панірувальні сухарі — 70 г;

борошно пшеничне — 3 ст. л.;

печериці — 250 г;

бульйон овочевий — 150 мл;

вершки 15% — 200 мл;

часник, зубчики — 2 шт.;

базилік сушений, сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

Духовку розігрійте до 180 градусів. Цибулю і часник очистіть від лушпиння і подрібніть. У велику миску додайте фарш, невелику подрібнену цибулину, часник, панірувальні сухарі, яйце та молоко. Посоліть і поперчіть, ретельно перемішати. Залишіть на 10 хвилин. Сформуйте з фаршу кульки — фрикадельки діаметром не більше 3 см, трохи притисніть їх, щоб надати пласкішу форму. Деко застеліть пергаментним папером або фольгою і викладіть на нього фрикадельки. Запікайте близько 20 хвилин. Для соусу почистіть печериці, наріжте пластинами приблизно 1,5 см. На сковороді розігрійте вершкове масло, додайте другу невелику цибулину і обсмажте протягом 5-7 хвилин. Додайте борошно, перемішайте. Поступово додайте бульйон та вершки. Посоліть і поперчіть, готуйте 3 хвилини на невеликому вогні. Дістаньте фрикадельки з духовки та перекладіть у сковороду з грибами. Посипте базиліком і тушкуйте на невеликому вогні протягом 10 хвилин.

Подавайте страву у гарячому вигляді. До ароматних фрикадельок відмінно підійде хліб у рукаві.