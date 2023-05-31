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Кулінарний джек-пот на вечерю: приголомшливий рецепт фрикадельок з грибами у вершковому соусі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фрикадельки з грибами у вершковому соусі — ароматна та ситна страва
Фрикадельки з грибами у вершковому соусі — ароматна та ситна страва. Фото shuba.life

Нагодувати всю сім’ю — справа проста

Дует грибів та вершків — справжній джекпот у кулінарному світі. Це безпрограшне поєднання вигідно підкреслить смак будь-якої страви.

А соковиті фрикадельки з грибами у вершковому соусі за рецептом Shuba – це взагалі кулінарний джек-пот. Ніжності та шарму їм додасть вершково-грибний соус, доповнить ідеальну вечерю цвітна капуста, а романтичну атмосферу створять свічки та келих білого вина.

Як приготувати фрикадельки з грибами у вершковому соусі

Інгредієнти на 2 порції:

  • свинячий фарш — 150 г;
  • яловичий фарш — 150 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • панірувальні сухарі — 70 г;
  • борошно пшеничне — 3 ст. л.;
  • печериці — 250 г;
  • бульйон овочевий — 150 мл;
  • вершки 15% — 200 мл;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • базилік сушений, сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  2. Цибулю і часник очистіть від лушпиння і подрібніть. У велику миску додайте фарш, невелику подрібнену цибулину, часник, панірувальні сухарі, яйце та молоко. Посоліть і поперчіть, ретельно перемішати. Залишіть на 10 хвилин.
  3. Сформуйте з фаршу кульки — фрикадельки діаметром не більше 3 см, трохи притисніть їх, щоб надати пласкішу форму.
  4. Деко застеліть пергаментним папером або фольгою і викладіть на нього фрикадельки. Запікайте близько 20 хвилин.
  5. Для соусу почистіть печериці, наріжте пластинами приблизно 1,5 см. На сковороді розігрійте вершкове масло, додайте другу невелику цибулину і обсмажте протягом 5-7 хвилин. Додайте борошно, перемішайте. Поступово додайте бульйон та вершки. Посоліть і поперчіть, готуйте 3 хвилини на невеликому вогні.
  6. Дістаньте фрикадельки з духовки та перекладіть у сковороду з грибами. Посипте базиліком і тушкуйте на невеликому вогні протягом 10 хвилин.

Подавайте страву у гарячому вигляді. До ароматних фрикадельок відмінно підійде хліб у рукаві.

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