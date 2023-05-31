Смак дитинства: рецепт гуляшу, як у шкільній їдальні

Апетитна вечеря без особливої метушні

Пам’ятаєте, як у шкільній їдальні нас завжди пригощали картопляним пюре з м’ясною підливою ? Може, повернемося до дитинства і приготуємо таку страву самі?

Тим більше, такий гуляш від "Бабушкиних рецептів" готується досить просто і не містить якихось незвичайних продуктів. Доступність, простота і прекрасний смак та аромат – саме тому ця страва така популярна. Беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати гуляш

Інгредієнти:

яловичина — 500 гр.;

цибуля – 1 шт.;

вершкове масло – 2 ст. л.

борошно — 2 ст. л.

томатна паста – 1 ч. л. з гіркою

лавровий лист, сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Яловичину нарізаємо на шматочки, обсмажуємо на олії, додаємо нарізану півкільцями цибулю на обсмажуємо 7 хвилин. Перекладаємо в каструльку і додаємо води в 2 рази більше за обсяг м’яса. Окремо в сковороді розтоплюємо вершкове масло|мастило|, додаємо борошно і обсмажуємо її до горіхового аромату. Додаємо томатну пасту, розбавляємо водою і розмішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо суміш до м’яса, солимо, перчимо і тушкуємо на повільному вогні близько 1,5 години. За цей час яловичина стане ніжною, а підливання потрібної консистенції. За 10 хвилин до готовності додаємо лавровий лист та перевіряємо на сіль, перець.

Найкраще такий гуляш підходить до улюбленого картопляного пюре або гречки. Смачного!