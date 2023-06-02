Розкіш у кожній ложці: неймовірне трояндово-полуничне варення

Цей делікатес можна приготувати власноруч

Літо — сезон заготовок. Ми розповідали, як приготувати королівське варення з полуниці. Тепер ділимось рецептом неймовірного джему з трояндових пелюсток та ягід.

Кожен кулінар, який варить трояндове варення, має свій унікальний рецепт. Цей опублікували на порталі "Зелена садиба". Тут троянду треба змішати з полуницею. Пропорцію обирати на свій смак, але варто врахувати, що ягода має яскравіші характеристики, тому, якщо взяти її більше, ніж пелюсток, вона може заглушити смак та аромат троянди.

Інгредієнти:

Полуниця — 1 кг

Пелюстки троянд — 1 кг

Цукор — 1,5 кг

Лимонна кислота або лимонний сік

Спосіб приготування:

Полуницю змішуємо з одним кілограмом цукру. Воду не додаємо — достатньо полуничного соку. Ставимо ягоди з цукром на 6-8 годин у холодильник. Пелюстки троянд ретельно миємо та просушуємо. Протираємо їх з 0,5 кілограма цукру. Ставимо полуницю з цукром варитися на середній вогонь. Коли закипить — вимикаємо і чекаємо, поки охолоне. Ставимо полуницю варитися знову. Коли закипить, додаємо протерті з цукром пелюстки троянд і одну чайну ложку лимонної кислоти. Варимо кілька хвилин.

Це варення виходить неймовірно смачним та ароматним. Справжній вишуканий делікатес, який можна приготувати самотужки на власній кухні. Також ми розповідали, як готувати полуничне морозиво.