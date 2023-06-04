Взимку їстимете великими ложками: готуємо варення з кабачків з апельсином
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Рецепт таких незвичайних ласощів точно захочуть вивідати все
Сезон кабачків у самому розпалі та господині щосили замислюються, якими кулінарними вишукуваннями з популярного овочу можна здивувати домашніх. Одним із таких рецептів ми з вами й поділимося.
Варення з кабачків з апельсинами — ідеальна насолода на зиму, яка сподобається всім. Кабачки мають нейтральний смак і, просякнувшись соком апельсина, у блюді нагадуватимуть шматочки цукатів. "Главред" рекомендує вибирати молоді овочі з м’яким насінням — так продукт не розвариться і вийде густе варення з кабачків.
Як приготувати варення з кабачків з апельсинами
Інгредієнти:
- кабачок — 600 г.;
- цукор — 500 г.;
- апельсин — 350 г.;
- лимон – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Якщо старі кабачки, їх потрібно очистити від шкірки й насіння, помити, нарізати маленькими кубиками та помістити в каструлю.
- Необхідно підготувати апельсини та лимони. Шкірку цитрусових потрібно ретельно промити, натерти цедру терткою та додати цей мікс у каструлю.
- Щоб варення не гірчило, потрібно видалити кісточки та білу шкірку з плодів та додати їх до інших інгредієнтів.
- Після цього потрібно засипати засипте овоч і цитрусовим цукром, залишити на годину, щоб продукти пустили сік.
- Варити ласощі краще за два прийоми, по 15-30 хвилин кожен, до загусання. Додати пікантної нотки десерту допоможе насіння кардамону, але якщо є бажання можна спробувати інші прянощі.
- Банки необхідно простерилізувати більш комфортним способом і розкласти в них варення.
Ідеально варення поєднуватиметься з приготовленим у рукаві хлібом. Їжте і насолоджуйтесь.