Взимку їстимете великими ложками: готуємо варення з кабачків з апельсином

Рецепт таких незвичайних ласощів точно захочуть вивідати все

Сезон кабачків у самому розпалі та господині щосили замислюються, якими кулінарними вишукуваннями з популярного овочу можна здивувати домашніх. Одним із таких рецептів ми з вами й поділимося.

Варення з кабачків з апельсинами — ідеальна насолода на зиму, яка сподобається всім. Кабачки мають нейтральний смак і, просякнувшись соком апельсина, у блюді нагадуватимуть шматочки цукатів. "Главред" рекомендує вибирати молоді овочі з м’яким насінням — так продукт не розвариться і вийде густе варення з кабачків.

Як приготувати варення з кабачків з апельсинами

Інгредієнти:

кабачок — 600 г.;

цукор — 500 г.;

апельсин — 350 г.;

лимон – 1 шт.

Спосіб приготування:

Якщо старі кабачки, їх потрібно очистити від шкірки й насіння, помити, нарізати маленькими кубиками та помістити в каструлю. Необхідно підготувати апельсини та лимони. Шкірку цитрусових потрібно ретельно промити, натерти цедру терткою та додати цей мікс у каструлю. Щоб варення не гірчило, потрібно видалити кісточки та білу шкірку з плодів та додати їх до інших інгредієнтів. Після цього потрібно засипати засипте овоч і цитрусовим цукром, залишити на годину, щоб продукти пустили сік. Варити ласощі краще за два прийоми, по 15-30 хвилин кожен, до загусання. Додати пікантної нотки десерту допоможе насіння кардамону, але якщо є бажання можна спробувати інші прянощі. Банки необхідно простерилізувати більш комфортним способом і розкласти в них варення.

Ідеально варення поєднуватиметься з приготовленим у рукаві хлібом. Їжте і насолоджуйтесь.