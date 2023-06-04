Змішайте зелену цибулю та яйця: традиційна українська страва нагодує всю родину
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Спробуйте — і вони стануть обов’язковим пунктом у вашому меню
Цибульники — українська традиційна страва з цибулі, чудова альтернатива улюбленим дерунам або кабачковим оладкам. Старовинні млинці й досі популярні на заході України, зокрема у Львові.
Саме їх разом із Uaportal ми з вами й приготуємо. Соковиті в середині і з хрусткою скоринкою, вони чудово підійдуть як для обіду, так і вечері в родинному колі або друзів.
Як приготувати цибульники
Інгредієнти:
- 3-4 пучки свіжої зеленої цибулі;
- 2 яйця;
- 1/2 склянки борошна;
- 1/4 склянки кислого молока;
- сіль;
- спеції (паприка, чорний перець, куркума) – за бажанням;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Зелену цибулю вимийте, обріжте кінчики та дрібно наріжте або пропустіть через кухонний комбайн.
- Візьміть велику миску, розбийте яйця і добре збийте вилкою або міксером.
- Додайте до яйця кислого молока і змішайте до однорідної консистенції.
- В іншій мисці змішайте борошно, сіль та спеції до смаку.
- Додайте нарізану зелену цибулю в миску з борошном та спеціями.
- Додайте борошно і цибульну суміш в миску з яйцями та кислим молоком. Повністю перемішайте, щоб утворити однорідне тісто.
- Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. На розігрітій сковороді посмажте цибульники з обох боків до золотаво-коричневого кольору — це триватиме близько 3-4 хвилин з кожного боку.
- Покладіть цибульники на паперовий рушник, щоб скло зайве.
Їсти цибульники необхідно гарячими. Найкраще їх подавати з улюбленим соусом.