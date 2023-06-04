Рус

Змішайте зелену цибулю та яйця: традиційна українська страва нагодує всю родину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цибульники — приголомшлива традиційна страва
Цибульники — приголомшлива традиційна страва. Фото Meta.ua

Спробуйте — і вони стануть обов’язковим пунктом у вашому меню

Цибульники — українська традиційна страва з цибулі, чудова альтернатива улюбленим дерунам або кабачковим оладкам. Старовинні млинці й досі популярні на заході України, зокрема у Львові.

Саме їх разом із Uaportal ми з вами й приготуємо. Соковиті в середині і з хрусткою скоринкою, вони чудово підійдуть як для обіду, так і вечері в родинному колі або друзів.

Як приготувати цибульники

Інгредієнти:

  • 3-4 пучки свіжої зеленої цибулі;
  • 2 яйця;
  • 1/2 склянки борошна;
  • 1/4 склянки кислого молока;
  • сіль;
  • спеції (паприка, чорний перець, куркума) – за бажанням;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Зелену цибулю вимийте, обріжте кінчики та дрібно наріжте або пропустіть через кухонний комбайн.
  2. Візьміть велику миску, розбийте яйця і добре збийте вилкою або міксером.
  3. Додайте до яйця кислого молока і змішайте до однорідної консистенції.
  4. В іншій мисці змішайте борошно, сіль та спеції до смаку.
  5. Додайте нарізану зелену цибулю в миску з борошном та спеціями.
  6. Додайте борошно і цибульну суміш в миску з яйцями та кислим молоком. Повністю перемішайте, щоб утворити однорідне тісто.
  7. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. На розігрітій сковороді посмажте цибульники з обох боків до золотаво-коричневого кольору — це триватиме близько 3-4 хвилин з кожного боку.
  8. Покладіть цибульники на паперовий рушник, щоб скло зайве.

Їсти цибульники необхідно гарячими. Найкраще їх подавати з улюбленим соусом.

Теги:
#Рецепт #Цибуля #Готуємо вдома