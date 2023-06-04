Індійський рецепт кабачків за 10 хвилин: будете готувати тільки так

Готується швидко, з’їдається ще швидше

Кабачки додаються в щоденний раціон всіх любителів смачних овочів на початку літа. Якщо ви куштували кабачки під шапкою з сиру, зверніть увагу на цей цікавий рецепт. Так кабачки готують в Індії.

Страва має пікантний смак. Кабачки доповнює гострий соус. Рецептом поділились на "1 хвилина".

Інгредієнти:

Кабачки – 700 грамів;

Соєвий соус – 3 столові ложки;

Мед – пів чайної ложки;

Гірчиця – чайна ложка;

Паприка – одна чайна ложка;

Червоний гострий перець – менше половини чайної ложки;

Коріандр – пів столової ложки;

Часник – 2 зубчики;

Кунжут – столова ложка.

Спосіб приготування:

Миємо кабачки, зрізаємо плодоніжку. Нарізаємо плоди невеликими скибочками — так вони чудово смакуватимуть готовими. Готуємо соус. Для цього змішуємо соєвий соус та часник з іншими сухими спеціями. На сковороді розігріваємо рослинну олію та викладаємо на неї кабачки. Обсмажуємо брусочки на великому вогні до п’яти хвилин, постійно помішуючи. Коли вони стануть рум’яними, додаємо соус. Готуємо ще декілька хвилин.

Кабачки за цим рецептом виходять дуже смачними. Їх можна подавати з рисом або м’ясом. Також ми розповідали, як смачно приготувати котлети.