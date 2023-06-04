Індійський рецепт кабачків за 10 хвилин: будете готувати тільки так
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Готується швидко, з’їдається ще швидше
Кабачки додаються в щоденний раціон всіх любителів смачних овочів на початку літа. Якщо ви куштували кабачки під шапкою з сиру, зверніть увагу на цей цікавий рецепт. Так кабачки готують в Індії.
Страва має пікантний смак. Кабачки доповнює гострий соус. Рецептом поділились на "1 хвилина".
Інгредієнти:
- Кабачки – 700 грамів;
- Соєвий соус – 3 столові ложки;
- Мед – пів чайної ложки;
- Гірчиця – чайна ложка;
- Паприка – одна чайна ложка;
- Червоний гострий перець – менше половини чайної ложки;
- Коріандр – пів столової ложки;
- Часник – 2 зубчики;
- Кунжут – столова ложка.
Спосіб приготування:
- Миємо кабачки, зрізаємо плодоніжку. Нарізаємо плоди невеликими скибочками — так вони чудово смакуватимуть готовими.
- Готуємо соус. Для цього змішуємо соєвий соус та часник з іншими сухими спеціями. На сковороді розігріваємо рослинну олію та викладаємо на неї кабачки.
- Обсмажуємо брусочки на великому вогні до п’яти хвилин, постійно помішуючи. Коли вони стануть рум’яними, додаємо соус. Готуємо ще декілька хвилин.
Кабачки за цим рецептом виходять дуже смачними. Їх можна подавати з рисом або м’ясом. Також ми розповідали, як смачно приготувати котлети.