Забудьте про магазинні: рецепт хрустких чіпсів з кабачків

Такі кабачкові чіпси можна легко приготувати за 15 хвилин

Як приємно похрумтіти чимось смачненьким під час роботи або перегляду фільму ввечері. Але магазинні чіпси шкідливі як здоров’ю, і фігурі. Тому пропонуємо корисну альтернативу такому перекусу – чіпси з кабачків у духовці.

Рецепт "Це Смак" можна легко змінювати на свій смак. Наприклад, ви можете додати улюблені спеції, сир або приготувати такі чіпси у фритюрі, і на сковороді, і в мікрохвильовій печі. Але духовка – це перевірений та менш шкідливий варіант. Тому беремо продукти та йдемо готувати.

Як приготувати кабачкові чіпси в духовці

Інгредієнти на 3 порції:

кабачок — 1 шт.;

пшеничне борошно – 50 г;

соняшникова олія, сіль, чорний перець мелений – на свій смак

Спосіб приготування:

Помийте кабачок і наріжте тонкими кружальцями. Промокніть серветкою, щоб позбутися зайвої вологи. Кожен шматочок кабачка добре обваляйте в борошні і викладіть на лист, застелений пергаментом. Збризкайте шматочки рослинним маслом, посоліть і поперчіть. Відправте лист в духовку на 10 хвилин при температурі 200°С.

А якщо подасте улюблений соус — чіпси розлетяться вмить. Приємного похрустування!