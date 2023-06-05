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Забудьте про магазинні: рецепт хрустких чіпсів з кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кабачкові чіпси — корисна альтернатива магазинним
Кабачкові чіпси — корисна альтернатива магазинним. Фото cesmak.info

Такі кабачкові чіпси можна легко приготувати за 15 хвилин

Як приємно похрумтіти чимось смачненьким під час роботи або перегляду фільму ввечері. Але магазинні чіпси шкідливі як здоров’ю, і фігурі. Тому пропонуємо корисну альтернативу такому перекусу – чіпси з кабачків у духовці.

Рецепт "Це Смак" можна легко змінювати на свій смак. Наприклад, ви можете додати улюблені спеції, сир або приготувати такі чіпси у фритюрі, і на сковороді, і в мікрохвильовій печі. Але духовка – це перевірений та менш шкідливий варіант. Тому беремо продукти та йдемо готувати.

Як приготувати кабачкові чіпси в духовці

Інгредієнти на 3 порції:

  • кабачок — 1 шт.;
  • пшеничне борошно – 50 г;
  • соняшникова олія, сіль, чорний перець мелений – на свій смак

Спосіб приготування:

  1. Помийте кабачок і наріжте тонкими кружальцями. Промокніть серветкою, щоб позбутися зайвої вологи.
  2. Кожен шматочок кабачка добре обваляйте в борошні і викладіть на лист, застелений пергаментом.
  3. Збризкайте шматочки рослинним маслом, посоліть і поперчіть. Відправте лист в духовку на 10 хвилин при температурі 200°С.

А якщо подасте улюблений соус — чіпси розлетяться вмить. Приємного похрустування!

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