Забудьте про магазинні: рецепт хрустких чіпсів з кабачків
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Такі кабачкові чіпси можна легко приготувати за 15 хвилин
Як приємно похрумтіти чимось смачненьким під час роботи або перегляду фільму ввечері. Але магазинні чіпси шкідливі як здоров’ю, і фігурі. Тому пропонуємо корисну альтернативу такому перекусу – чіпси з кабачків у духовці.
Рецепт "Це Смак" можна легко змінювати на свій смак. Наприклад, ви можете додати улюблені спеції, сир або приготувати такі чіпси у фритюрі, і на сковороді, і в мікрохвильовій печі. Але духовка – це перевірений та менш шкідливий варіант. Тому беремо продукти та йдемо готувати.
Як приготувати кабачкові чіпси в духовці
Інгредієнти на 3 порції:
- кабачок — 1 шт.;
- пшеничне борошно – 50 г;
- соняшникова олія, сіль, чорний перець мелений – на свій смак
Спосіб приготування:
- Помийте кабачок і наріжте тонкими кружальцями. Промокніть серветкою, щоб позбутися зайвої вологи.
- Кожен шматочок кабачка добре обваляйте в борошні і викладіть на лист, застелений пергаментом.
- Збризкайте шматочки рослинним маслом, посоліть і поперчіть. Відправте лист в духовку на 10 хвилин при температурі 200°С.
А якщо подасте улюблений соус — чіпси розлетяться вмить. Приємного похрустування!