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Незвична закуска: здивуйте гостей бюджетний хлібним тортом

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт
Чудовий рецепт. Фото Фокус

Стане окрасою святкового столу

Коли говорять про торт, виникає думка про щось багатоярусне, з бісквітом та солодким кремом, на кшталт шоколадного десерту "Їжа диявола". Але є й інші цікаві інтерпретації.

Наприклад, хлібний торт з начинкою. Для нього не треба нічого випікати, а на святковому столі він притягне до себе всі погляди. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • хліб — 200 г;
  • масло — 100 г;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • відварена курка — 100 г;
  • сир — 100 г;
  • шинка — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Хліб нарізаємо довгими скибками. Масло змішуємо з гірчицею. Цією масою мастимо хліб.
  2. Нашаровуємо скибки з порізаною куркою, сиром. Повинно бути не менше 6 шарів — щоб "тортик" мав висоту.
  3. Зверху притискаємо закуску чимось важким та ставимо в холодильник на кілька годин. Перед подачею можна нарізати на порційні шматки. Можна проткнути кожен шматочок зубочисткою — вийдуть оригінальні канапе.

Виходить така цікава багатошарова закуска з начинкою. Можна експериментувати з шарами — наприклад, замість масляного крему додати смачну намазку, а замість курки — готову рибу.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Святковий стіл