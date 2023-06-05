Незвична закуска: здивуйте гостей бюджетний хлібним тортом
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Стане окрасою святкового столу
Коли говорять про торт, виникає думка про щось багатоярусне, з бісквітом та солодким кремом, на кшталт шоколадного десерту "Їжа диявола". Але є й інші цікаві інтерпретації.
Наприклад, хлібний торт з начинкою. Для нього не треба нічого випікати, а на святковому столі він притягне до себе всі погляди. Рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти:
- хліб — 200 г;
- масло — 100 г;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- відварена курка — 100 г;
- сир — 100 г;
- шинка — 100 г.
Спосіб приготування:
- Хліб нарізаємо довгими скибками. Масло змішуємо з гірчицею. Цією масою мастимо хліб.
- Нашаровуємо скибки з порізаною куркою, сиром. Повинно бути не менше 6 шарів — щоб "тортик" мав висоту.
- Зверху притискаємо закуску чимось важким та ставимо в холодильник на кілька годин. Перед подачею можна нарізати на порційні шматки. Можна проткнути кожен шматочок зубочисткою — вийдуть оригінальні канапе.
Виходить така цікава багатошарова закуска з начинкою. Можна експериментувати з шарами — наприклад, замість масляного крему додати смачну намазку, а замість курки — готову рибу.