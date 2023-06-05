Незвична закуска: здивуйте гостей бюджетний хлібним тортом

Стане окрасою святкового столу

Коли говорять про торт, виникає думка про щось багатоярусне, з бісквітом та солодким кремом, на кшталт шоколадного десерту "Їжа диявола". Але є й інші цікаві інтерпретації.

Наприклад, хлібний торт з начинкою. Для нього не треба нічого випікати, а на святковому столі він притягне до себе всі погляди. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

хліб — 200 г;

масло — 100 г;

гірчиця — 1 ч. л.;

відварена курка — 100 г;

сир — 100 г;

шинка — 100 г.

Спосіб приготування:

Хліб нарізаємо довгими скибками. Масло змішуємо з гірчицею. Цією масою мастимо хліб. Нашаровуємо скибки з порізаною куркою, сиром. Повинно бути не менше 6 шарів — щоб "тортик" мав висоту. Зверху притискаємо закуску чимось важким та ставимо в холодильник на кілька годин. Перед подачею можна нарізати на порційні шматки. Можна проткнути кожен шматочок зубочисткою — вийдуть оригінальні канапе.

Виходить така цікава багатошарова закуска з начинкою. Можна експериментувати з шарами — наприклад, замість масляного крему додати смачну намазку, а замість курки — готову рибу.