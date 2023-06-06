Діти більше не будуть їсти інших солодощів: рецепт неможливо смачної фруктової піци

Перевірений рецепт смакоти для дітей

Безумовно, класична домашня піца – це найкрутіша ідея для частування гостей. Фруктова піца — новий варіант улюбленої страви, який просто здивує вас своїм смаком.

Таке частування за рецептом Shuba підійде для ласощів на день народження дитини або дитячої вечірки. У цьому рецепті фруктової піци є 3 ключові компоненти: основа, глазур із вершкового сиру та начинка зі свіжих фруктів. Ось все, що вам потрібно, щоб приготувати ці прості, але чудові ласощі. Фрукти для цього рецепту підійдуть сезонні, улюблені або ті, що лежать у морозильній камері.

Як приготувати фруктову піцу.

Інгредієнти на 8 порцій

Для тіста:

масло вершкове — 1 ст.;

цукор — 1.3 ст.;

яйця курячі — 2 шт.;

ванільний екстракт — 2 ч. л.;

борошно пшеничне — 3 ст.;

лимонна кислота — 2 г;

сода харчова — 1 ч. л.;

сіль — 1/2 ч. л.

Для крему:

вершковий сир — 230 г;

масло вершкове — 4 ст. л.;

пудра цукрова – 3 ст.;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

Для фруктової начинки:

ківі — 2 шт.;

персики — 2 шт.;

чорниця, полуниця, малина — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Змішайте у великій мисці вершкове масло|мастило|, цукор, яйця, ваніль. Додайте борошно і знову розмішайте. Розкотіть тоненьке тісто. Ви також можете використовувати готове листкове тісто. Викладіть тісто на застелений пергаментом лист і випікайте протягом 10-12 хвилин до появи легкого рум’янцю. Поки тісто трохи охолоне, маєте час приготувати крем. Для цього візьміть вершковий сир та олію, додайте ванілін, цукрову пудру та змішайте все до появи кремової консистенції. Змастіть корж для піци кремом. Акуратно викладіть заздалегідь порізані фрукти — полуницю, банан, ківі, персик, малину. Вибирайте будь-які фрукти, але найкраще будуть саме м’які. Поставте піцу в холодильник щонайменше на одну годину. Після цього наріжте піцу на шматочки та пригощайтеся.

А щоб піца довго не черствіла, додайте в тісто один інгредієнт. Готуйте та насолоджуйтесь!