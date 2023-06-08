Вишукана страва — з найпростіших продуктів: рецепт яєчного тарту

Спробуйте — і будете готувати постійно

Прості домашні десерти, такі як хрумкі рогалики, готуються швидко і не потребують складних продуктів. Розповідаємо, як приготувати тарт з дуже смачною яєчною начинкою.

Як його готувати, розповіли на Cooking Tree. Можна обрати одну велику форму або кілька маленьких.

Інгредієнти:

35 г холодної води

5 г цукру

1 г солі

150 г борошна для кексів

100 г холодного вершкового масла

3 яєчні жовтки

70 г цукру

5 г екстракту ванілі

13 г кукурудзяного крохмалю

125 г молока (50 ℃)

185 г жирних вершків (50 ℃)

Спосіб приготування:

У холодну воду додаємо цукор і сіль. Перемішати. До м’якого борошна додайте холодне вершкове масло. Перемішуємо до крихти. Додаємо цукрову воду і замішуємо тісто в грудку. Загортаємо в харчову плівку і залишаємо в холодильнику на 1 годину. Дістаємо тісто, розкочуємо і кілька разів складаємо. Потім повторюємо ще кілька разів. Відпочиле тісто викладаємо в широку форму. Формуємо дно і борти, робимо на дні отвір і ставимо в холодильник. Вмикаємо духовку. Для начинки змішуємо яєчний жовток з цукром і ванільним екстрактом. Додаємо кукурудзяний крохмаль і перемішуємо. Потім додаємо тепле молоко і збиті вершки, все перемішуємо. Розподіляємо по поверхні тіста. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — 40 хвилин для маленьких форм і 50 хвилин для великих.

Начинка виходить дуже ніжною, а тісто — хрумким. Якщо не з’їсте одразу, можна зберігати в холодильнику, але тісто трохи розм’якне. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.