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Вишукана страва — з найпростіших продуктів: рецепт яєчного тарту

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Легка і хрустка страва
Легка і хрустка страва. Фото Cooking Tree

Спробуйте — і будете готувати постійно

Прості домашні десерти, такі як хрумкі рогалики, готуються швидко і не потребують складних продуктів. Розповідаємо, як приготувати тарт з дуже смачною яєчною начинкою.

Як його готувати, розповіли на Cooking Tree. Можна обрати одну велику форму або кілька маленьких.

Інгредієнти:

  • 35 г холодної води
  • 5 г цукру
  • 1 г солі
  • 150 г борошна для кексів
  • 100 г холодного вершкового масла
  • 3 яєчні жовтки
  • 70 г цукру
  • 5 г екстракту ванілі
  • 13 г кукурудзяного крохмалю
  • 125 г молока (50 ℃)
  • 185 г жирних вершків (50 ℃)

Спосіб приготування:

  1. У холодну воду додаємо цукор і сіль. Перемішати.
  2. До м’якого борошна додайте холодне вершкове масло. Перемішуємо до крихти. Додаємо цукрову воду і замішуємо тісто в грудку.
  3. Загортаємо в харчову плівку і залишаємо в холодильнику на 1 годину. Дістаємо тісто, розкочуємо і кілька разів складаємо. Потім повторюємо ще кілька разів.
  4. Відпочиле тісто викладаємо в широку форму. Формуємо дно і борти, робимо на дні отвір і ставимо в холодильник.
  5. Вмикаємо духовку. Для начинки змішуємо яєчний жовток з цукром і ванільним екстрактом. Додаємо кукурудзяний крохмаль і перемішуємо. Потім додаємо тепле молоко і збиті вершки, все перемішуємо.
  6. Розподіляємо по поверхні тіста. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — 40 хвилин для маленьких форм і 50 хвилин для великих.

Начинка виходить дуже ніжною, а тісто — хрумким. Якщо не з’їсте одразу, можна зберігати в холодильнику, але тісто трохи розм’якне. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Десерт #тарт