Вишукана страва — з найпростіших продуктів: рецепт яєчного тарту
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Спробуйте — і будете готувати постійно
Прості домашні десерти, такі як хрумкі рогалики, готуються швидко і не потребують складних продуктів. Розповідаємо, як приготувати тарт з дуже смачною яєчною начинкою.
Як його готувати, розповіли на Cooking Tree. Можна обрати одну велику форму або кілька маленьких.
Інгредієнти:
- 35 г холодної води
- 5 г цукру
- 1 г солі
- 150 г борошна для кексів
- 100 г холодного вершкового масла
- 3 яєчні жовтки
- 70 г цукру
- 5 г екстракту ванілі
- 13 г кукурудзяного крохмалю
- 125 г молока (50 ℃)
- 185 г жирних вершків (50 ℃)
Спосіб приготування:
- У холодну воду додаємо цукор і сіль. Перемішати.
- До м’якого борошна додайте холодне вершкове масло. Перемішуємо до крихти. Додаємо цукрову воду і замішуємо тісто в грудку.
- Загортаємо в харчову плівку і залишаємо в холодильнику на 1 годину. Дістаємо тісто, розкочуємо і кілька разів складаємо. Потім повторюємо ще кілька разів.
- Відпочиле тісто викладаємо в широку форму. Формуємо дно і борти, робимо на дні отвір і ставимо в холодильник.
- Вмикаємо духовку. Для начинки змішуємо яєчний жовток з цукром і ванільним екстрактом. Додаємо кукурудзяний крохмаль і перемішуємо. Потім додаємо тепле молоко і збиті вершки, все перемішуємо.
- Розподіляємо по поверхні тіста. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — 40 хвилин для маленьких форм і 50 хвилин для великих.
Начинка виходить дуже ніжною, а тісто — хрумким. Якщо не з’їсте одразу, можна зберігати в холодильнику, але тісто трохи розм’якне. Також ми розповідали, як готувати ніжне полуничне желе.