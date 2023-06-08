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Ідеально для маленьких: рецепт смачних та бюджетних рибних "їжачків"

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачні та соковиті рибні котлетки
Дуже смачні та соковиті рибні котлетки. Фото shuba.life

Страва виходить смачною, ситною та поживною

Рибні котлети — це смачно та корисно, особливо для дітей. Але у малечі вони зазвичай захвату не викликають. Втім, це можна змінити.

Можна поекспериментувати та приготувати смачні рибні "їжачки". Вони дуже смачні, а ще милі та хрумкі зовні. Разом із Shuba ділимось рецептом котлет, від яких не відмовляться ні дорослі, ні діти.

Інгредієнти:

  • Риба біла, філе — 500 г
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.
  • Сир твердий — 150 г
  • Сіль, перець, приправа до риби — до смаку
  • Батон, нарізаний — 1/2 шт.
  • Борошно пшеничне — 2 ст. л.
  • Олія соняшникова — 250 г

Спосіб приготування:

  1. Філе риби (судак або сом) миємо та ріжемо на шматки. Цибулю чистимо, розрізаємо на кілька частин.
  2. Пропускаємо через м’ясорубку у миску філе, цибулю і 2-3 скибки батона. Сир натираємо на грубій тертці й теж додаємо у фарш. Солимо, перчимо, кладемо спеції, вибиваємо одне яйце і перемішуємо.
  3. Ставимо готовий фарш у холодильник на 20 хвилин. Скибочки батона ріжемо маленькими кубиками (0,5 на 0,5 см). Гріємо сковороду, висипаємо на неї кубики й на маленькому вогні, весь час помішуючи, підсушуємо їх до рум’яності. Викладаємо в пласку тарілку — вони повинні охолонути.
  4. З фаршу ліпимо кульки круглої або овальної форми. Борошно викладіть в окрему тарілку. В мисочці збиваємо яйце. Котлетки обкачуємо у борошні, потім у збитому яйці, й обвалюємо у кубиках, щільно притискаючи їх до котлети.
  5. У глибоку сковороду наливаємо олію, доводимо її до кипіння та обережно кладемо кульки у фритюр. Готуємо на маленькому вогні, перевертаючи. Вони повинні стати рум’яними з усіх боків.
  6. Після приготування "їжачки" викладаємо на паперовий рушник, щоб він всотав зайвий жир.

Котлетки виходять соковитими. Їсти їх не лише смачно, а й цікаво. До них радимо приготувати смачне картопляне пюре за рецептом турецьких кухарів.

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#Рецепт #Сир #Котлети