Обід на всю сім’ю з кількох кабачків: готуємо цікаві рулетики з начинкою
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Страва виходить дуже смачною й ситною
Рецептів з кабачками є велика кількість. Якщо ви вже готувати пікантні кабачки по-індійськи, зверніть увагу на цей рецепт від Євгена Клопотенка.
Виходить смакота зі звичайного кабачка. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом смачних соковитих рулетиків.
Інгредієнти:
- Кабачки – 2 штуки;
- 500 грамів фаршу;
- Одна цибуля;
- Зубчик часнику;
- Трішки петрушки;
- Томатна паста – 1 столова ложка;
- 300 мілілітрів води.
Спосіб приготування:
- Одразу ввімкніть духовку, аби та розігрівалась до 180 градусів. Помийте кабачки та відріжте їм плодоніжки. Вимийте зелень і поки що її відкладіть.
- Кабачки наріжте тоненькими слайсами. Обрізки з цукіні викидати не варто — їх можна додати у фарш.
- Розігрійте сковорідку без олії. Обсмажте на ній слайси кабачків з обох боків.
- Помийте та почистіть цибулю та часник, обсмажте їх на пательні з невеликою кількістю олії. Це потрібно для фаршу.
- В окрему миску викладіть фарш. Додайте залишки кабачка, петрушку, та щойно приготовану засмажку. Посоліть, поперчіть.
- Томатну пасту змішайте з водою. Всередину кожного слайса загорніть часточку фаршу. Викладіть рулетики у форму для випікання та залийте їх томатним соусом. Випікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
Страва виходить смачною та ситною. Фарш залишається соковитим. Також ми розповідали, як приготувати кабачки у пивному клярі.