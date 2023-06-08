Обід на всю сім’ю з кількох кабачків: готуємо цікаві рулетики з начинкою

Страва виходить дуже смачною й ситною

Рецептів з кабачками є велика кількість. Якщо ви вже готувати пікантні кабачки по-індійськи, зверніть увагу на цей рецепт від Євгена Клопотенка.

Виходить смакота зі звичайного кабачка. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом смачних соковитих рулетиків.

Інгредієнти:

Кабачки – 2 штуки;

500 грамів фаршу;

Одна цибуля;

Зубчик часнику;

Трішки петрушки;

Томатна паста – 1 столова ложка;

300 мілілітрів води.

Спосіб приготування:

Одразу ввімкніть духовку, аби та розігрівалась до 180 градусів. Помийте кабачки та відріжте їм плодоніжки. Вимийте зелень і поки що її відкладіть.

Кабачки наріжте тоненькими слайсами. Обрізки з цукіні викидати не варто — їх можна додати у фарш.

Розігрійте сковорідку без олії. Обсмажте на ній слайси кабачків з обох боків.

Помийте та почистіть цибулю та часник, обсмажте їх на пательні з невеликою кількістю олії. Це потрібно для фаршу.

В окрему миску викладіть фарш. Додайте залишки кабачка, петрушку, та щойно приготовану засмажку. Посоліть, поперчіть.

Томатну пасту змішайте з водою. Всередину кожного слайса загорніть часточку фаршу. Викладіть рулетики у форму для випікання та залийте їх томатним соусом. Випікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Страва виходить смачною та ситною. Фарш залишається соковитим. Також ми розповідали, як приготувати кабачки у пивному клярі.