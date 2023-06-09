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Ви сумніватиметеся, чи ви готували взагалі: млинці з начинкою за цим рецептом зметуть миттєво

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Млинці з курячими серцями — одна з найнезвичайніших страв
Млинці з курячими серцями — одна з найнезвичайніших страв. Фото babusyni-retsepty

Спробуйте — вам сподобається!

Любите млинці, але вже давно хочете з них зробити щось оригінальне? Хочете здивувати своїх рідних не просто смачною, а й оригінальною стравою?

Тоді пропонуємо звернути увагу на млинці з курячими серцями за "Бабусиними рецептами". Ця страва може бути легко прикрасою навіть на святковому столі. Ваші близькі та рідні точно отримають гастрономічне задоволення!

Як приготувати млинці з курячими серцями

Інгредієнти на 35-40 млинців:

  • молоко – 1 літр;
  • борошно — 400 г;
  • яйця – 3-4 шт.;
  • гарячий бульйон чи вода – 200 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор – 1 ст.;
  • соняшникова олія – 3 ст.л.

Для начинки:

  • курячі серця – 600-700 г;
  • капуста — 1/2 качана;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сіль – на свій смак;
  • вершкове та соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Вимити серця, викласти в каструлю, залити крутим окропом. Після закипання зняти піну, посолити та поперчити. Варити 1,5 хвилини. Витягнути з бульйону, остудити. Бульйон можна залишити на тісто.
  2. Нарізати капусту, викласти в каструлю з товстим дном, влити воду, накрити кришкою і прогріти до розм’якшення. Додати вершкове масло, сіль і цукор. Обсмажити, помішуючи до золотистого кольору.
  3. Окремо обсмажити на олії моркву і цибулю до рум’яності, з’єднати капусту з овочевою засмажкою. Додати прокручені на м’ясорубці серця, поперчити та перемішати.
  4. У миску влити молоко та олію, додати яйця, борошно, сіль і цукор, перемішати. Влити киплячий бульйон і знову перемішати. Смажити млинці на сковороді до золотистого кольору з обох боків.
  5. На кожен млинець викласти начинку та загорнути в конвертик. За бажанням можна обсмажити на вершковому маслі з двох сторін до рум’яності.

До речі, український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ідеального тесту на млинці без грудочок. Виявляється його приготувати дуже швидко.

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