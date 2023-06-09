Ви сумніватиметеся, чи ви готували взагалі: млинці з начинкою за цим рецептом зметуть миттєво
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Любите млинці, але вже давно хочете з них зробити щось оригінальне? Хочете здивувати своїх рідних не просто смачною, а й оригінальною стравою?
Тоді пропонуємо звернути увагу на млинці з курячими серцями за "Бабусиними рецептами". Ця страва може бути легко прикрасою навіть на святковому столі. Ваші близькі та рідні точно отримають гастрономічне задоволення!
Як приготувати млинці з курячими серцями
Інгредієнти на 35-40 млинців:
- молоко – 1 літр;
- борошно — 400 г;
- яйця – 3-4 шт.;
- гарячий бульйон чи вода – 200 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор – 1 ст.;
- соняшникова олія – 3 ст.л.
Для начинки:
- курячі серця – 600-700 г;
- капуста — 1/2 качана;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль – на свій смак;
- вершкове та соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Вимити серця, викласти в каструлю, залити крутим окропом. Після закипання зняти піну, посолити та поперчити. Варити 1,5 хвилини. Витягнути з бульйону, остудити. Бульйон можна залишити на тісто.
- Нарізати капусту, викласти в каструлю з товстим дном, влити воду, накрити кришкою і прогріти до розм’якшення. Додати вершкове масло, сіль і цукор. Обсмажити, помішуючи до золотистого кольору.
- Окремо обсмажити на олії моркву і цибулю до рум’яності, з’єднати капусту з овочевою засмажкою. Додати прокручені на м’ясорубці серця, поперчити та перемішати.
- У миску влити молоко та олію, додати яйця, борошно, сіль і цукор, перемішати. Влити киплячий бульйон і знову перемішати. Смажити млинці на сковороді до золотистого кольору з обох боків.
- На кожен млинець викласти начинку та загорнути в конвертик. За бажанням можна обсмажити на вершковому маслі з двох сторін до рум’яності.
До речі, український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ідеального тесту на млинці без грудочок. Виявляється його приготувати дуже швидко.