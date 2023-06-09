Ви сумніватиметеся, чи ви готували взагалі: млинці з начинкою за цим рецептом зметуть миттєво

Спробуйте — вам сподобається!

Любите млинці, але вже давно хочете з них зробити щось оригінальне? Хочете здивувати своїх рідних не просто смачною, а й оригінальною стравою?

Тоді пропонуємо звернути увагу на млинці з курячими серцями за "Бабусиними рецептами". Ця страва може бути легко прикрасою навіть на святковому столі. Ваші близькі та рідні точно отримають гастрономічне задоволення!

Як приготувати млинці з курячими серцями

Інгредієнти на 35-40 млинців:

молоко – 1 літр;

борошно — 400 г;

яйця – 3-4 шт.;

гарячий бульйон чи вода – 200 мл;

сіль — 1 ч. л.;

цукор – 1 ст.;

соняшникова олія – 3 ст.л.

Для начинки:

курячі серця – 600-700 г;

капуста — 1/2 качана;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сіль – на свій смак;

вершкове та соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Вимити серця, викласти в каструлю, залити крутим окропом. Після закипання зняти піну, посолити та поперчити. Варити 1,5 хвилини. Витягнути з бульйону, остудити. Бульйон можна залишити на тісто. Нарізати капусту, викласти в каструлю з товстим дном, влити воду, накрити кришкою і прогріти до розм’якшення. Додати вершкове масло, сіль і цукор. Обсмажити, помішуючи до золотистого кольору. Окремо обсмажити на олії моркву і цибулю до рум’яності, з’єднати капусту з овочевою засмажкою. Додати прокручені на м’ясорубці серця, поперчити та перемішати. У миску влити молоко та олію, додати яйця, борошно, сіль і цукор, перемішати. Влити киплячий бульйон і знову перемішати. Смажити млинці на сковороді до золотистого кольору з обох боків. На кожен млинець викласти начинку та загорнути в конвертик. За бажанням можна обсмажити на вершковому маслі з двох сторін до рум’яності.

До речі, український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ідеального тесту на млинці без грудочок. Виявляється його приготувати дуже швидко.