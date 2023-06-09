Гора печива без борошна та жиру: рецепт дієтичної випічки з трьох простих продуктів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Можна їсти скільки завгодно
Прості рецепти випічки зі звичайних продуктів рятують, коли хочеться солоденького. Якщо ви вже готували рогалики на мінералці, зверніть увагу на цей рецепт вівсяного печива.
У його складі всього три продукти. А ще там немає борошна і жодної краплі жиру. Воно дуже просто готується — хоч щодня печи.
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 200 г
- курячі яйця – 2 шт
- цукор (можна замінити медом) – 1,5 столові ложки
Спосіб приготування:
- Пластівці перетворіть на борошно — у кавомолці. Так текстура готового печива буде цілком однорідною. Але можна лишити шматочками — тоді печивка будуть більше нагадувати "їжачків".
- Вмикаємо духовку. До вівсяного борошна додаємо яйця та цукор. Для балансу смаку можна також покласти дрібку солі. Все вимішуємо до однорідної маси.
- Деко застеляємо пергаментом для випікання. З допомогою двох ложок викладаємо печивка. Лишайте між ними місце — маса ще розтечеться.
- Ставимо деко в духовку. Час приготування такого печива — близько 20 хвилин.
Найкраще їсти його вже охололим. Можна посипати какао або цукровою пудрою. Ідеально смакує до імбирного чаю.