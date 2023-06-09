Гора печива без борошна та жиру: рецепт дієтичної випічки з трьох простих продуктів

Можна їсти скільки завгодно

Прості рецепти випічки зі звичайних продуктів рятують, коли хочеться солоденького. Якщо ви вже готували рогалики на мінералці, зверніть увагу на цей рецепт вівсяного печива.

У його складі всього три продукти. А ще там немає борошна і жодної краплі жиру. Воно дуже просто готується — хоч щодня печи.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 200 г

курячі яйця – 2 шт

цукор (можна замінити медом) – 1,5 столові ложки

Спосіб приготування:

Пластівці перетворіть на борошно — у кавомолці. Так текстура готового печива буде цілком однорідною. Але можна лишити шматочками — тоді печивка будуть більше нагадувати "їжачків". Вмикаємо духовку. До вівсяного борошна додаємо яйця та цукор. Для балансу смаку можна також покласти дрібку солі. Все вимішуємо до однорідної маси. Деко застеляємо пергаментом для випікання. З допомогою двох ложок викладаємо печивка. Лишайте між ними місце — маса ще розтечеться. Ставимо деко в духовку. Час приготування такого печива — близько 20 хвилин.

Найкраще їсти його вже охололим. Можна посипати какао або цукровою пудрою. Ідеально смакує до імбирного чаю.