Цей рецепт рибних відбивних стане хітом на вашому столі

Настільки смачні та прості, що можна готувати хоч щодня

Багато кулінарів люблять експериментувати на кухні. І якщо класичні рецепти приготування улюбленої риби вам уже набридли, ловіть незвичайний рецепт.

Рибні відбивні від "Школи життя" готуються дуже швидко, виходять корисними, смачними та нагадують повноцінні рибні котлети. Ця соковита та ніжна страва настільки сподобається всім рідним та друзям, що стане вашою візитною карткою!

Як приготувати рибні відбивні

Інгредієнти:

риба – 500 г;

соєвий соус – 2 ст. л.;

приправа до риби – на свій смак

сіль — 1/4 ч.л.;

сік лимона – 2 ст.

Для кляру:

сир – 200 г;

яйця – 4 шт.;

сіль — 1/4 ч.л.

Спосіб приготування:

Філе риби потрібно нарізати на порційні шматочки і відбити кухонним молотком. Покласти відбивні в миску, додати соєвий соус, сік лимона та приправи на свій смак. Перемішати та поставити в холодильник на 30 хвилин. Для кляру необхідно натерти сир на тертці, збити яйця віночком із сіллю. Змішати сир і яйця. Рибу потрібно обваляти в борошні, потім у яєчно-сирній суміші. Обсмажити відбивні на сковороді до золотистого кольору з обох боків.

Подавати страву потрібно з улюбленими овочами. Смачного.