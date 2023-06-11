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Ідеальний баланс смаку: навіщо Клопотенко радить змішувати кабачки з бананом

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Смак цих оладок вас приємно здивує
Смак цих оладок вас приємно здивує. Фото klopotenko.com

Обов’язково спробуйте це поєднання

Зараз кабачки — на піку свого сезону. Є маса страв з ними, таких як овочева запіканка з фаршем. Але іноді трапляється, що кулінари знаходять щось нове.

Наприклад, шеф-кухар Євген Клопотенко радить додати до них банан. Такі оладки — ідеальний варіант смачної закуски або незвичного сніданку.

Інгредієнти:

  • 2 кабачки невеликого розміру
  • 1 банан
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. сметани (15-20% жирності)
  • 2 ст. л. борошна
  • 2-3 ст. л. соняшникової олії для смаження
  • сіль до смаку

Спосіб приготування:

  1. Банан чистимо і натираємо на крупній тертці. Найкраще підійдуть стиглі банани яскравого жовтого кольору.
  2. Кабачки миємо, обрізаємо плодоніжки та теж натираємо. Додаємо до банана разом з одним яйцем.
  3. Додаємо сметану. Ретельно перемішуємо. Всипаємо борошно та сіль, замішуємо однорідне тісто.
  4. Оладки смажимо з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні. Викладаємо на паперові серветки.

Оладки виходять дуже ніжними. Банан робить з їх текстурою щось неймовірне. Найсмачніше їсти цю страву просто зі сметаною. Також ми розповідали, як приготувати кабачки в духовці.

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#Рецепт #Кабачки #Банан #Євген Клопотенко #Оладки