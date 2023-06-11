Ідеальний баланс смаку: навіщо Клопотенко радить змішувати кабачки з бананом
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Обов’язково спробуйте це поєднання
Зараз кабачки — на піку свого сезону. Є маса страв з ними, таких як овочева запіканка з фаршем. Але іноді трапляється, що кулінари знаходять щось нове.
Наприклад, шеф-кухар Євген Клопотенко радить додати до них банан. Такі оладки — ідеальний варіант смачної закуски або незвичного сніданку.
Інгредієнти:
- 2 кабачки невеликого розміру
- 1 банан
- 1 яйце
- 1 ст. л. сметани (15-20% жирності)
- 2 ст. л. борошна
- 2-3 ст. л. соняшникової олії для смаження
- сіль до смаку
Спосіб приготування:
- Банан чистимо і натираємо на крупній тертці. Найкраще підійдуть стиглі банани яскравого жовтого кольору.
- Кабачки миємо, обрізаємо плодоніжки та теж натираємо. Додаємо до банана разом з одним яйцем.
- Додаємо сметану. Ретельно перемішуємо. Всипаємо борошно та сіль, замішуємо однорідне тісто.
- Оладки смажимо з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні. Викладаємо на паперові серветки.
Оладки виходять дуже ніжними. Банан робить з їх текстурою щось неймовірне. Найсмачніше їсти цю страву просто зі сметаною. Також ми розповідали, як приготувати кабачки в духовці.