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Як перетворити вершкове масло на смачну намазку: хвилина — і страва готова

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Намазка, з якою ніщо не зрівняється
Намазка, з якою ніщо не зрівняється. Фото shuba.life

Найсмачніша і найпростіша намазка на бутерброди

Вершкове масло – один із найпоширеніших продуктів для приготування бутербродів та закусок. Як правило, у багатьох ранок починається з тостом з олією та гарячим чаєм чи кавою. Бутерброд з олією зазвичай доповнюють рибою, ковбасою чи авокадо. Якщо вам набрид такий варіант, пропонуємо поліпшити його і приготувати неймовірну закуску. Додайте лише кілька інгредієнтів за рецептом Рixelinform і перетворите вершкове масло на кулінарну смакоту. Гарантуємо — у вас вийде така незвичайна і дивовижна справа, що ви не спробуєте таке навіть у ресторані. До речі, це ще й зручно – намазку із вершкового масла можна зберігати у холодильнику три тижні.

Як приготувати намазку із вершкового масла

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 200 г;
  • оливки — 10-12 шт.;
  • лимонна цедра — 1 ч. л.;
  • лимонний сік – 2 ст. л.;
  • кріп — 2-3 гілочки;
  • сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Олію потрібно витягнути з холодильника і потримати при кімнатній температурі. Воно має стати м’яким.
  2. Дрібно нарізати оливки, кріп, цедру. Ці інгредієнти та лимонний сік змішати з олією.
  3. Далі залишається посолити намазку та можна дегустувати.

До речі, а якщо вершкове масло кинути в каструлю під час варіння пельменів, це спростить вам готування. Спробуйте і ви здивуєтеся.

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