Найсмачніша і найпростіша намазка на бутерброди

Вершкове масло – один із найпоширеніших продуктів для приготування бутербродів та закусок. Як правило, у багатьох ранок починається з тостом з олією та гарячим чаєм чи кавою. Бутерброд з олією зазвичай доповнюють рибою, ковбасою чи авокадо. Якщо вам набрид такий варіант, пропонуємо поліпшити його і приготувати неймовірну закуску. Додайте лише кілька інгредієнтів за рецептом Рixelinform і перетворите вершкове масло на кулінарну смакоту. Гарантуємо — у вас вийде така незвичайна і дивовижна справа, що ви не спробуєте таке навіть у ресторані. До речі, це ще й зручно – намазку із вершкового масла можна зберігати у холодильнику три тижні.

Як приготувати намазку із вершкового масла

Інгредієнти:

вершкове масло – 200 г;

оливки — 10-12 шт.;

лимонна цедра — 1 ч. л.;

лимонний сік – 2 ст. л.;

кріп — 2-3 гілочки;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

Олію потрібно витягнути з холодильника і потримати при кімнатній температурі. Воно має стати м’яким. Дрібно нарізати оливки, кріп, цедру. Ці інгредієнти та лимонний сік змішати з олією. Далі залишається посолити намазку та можна дегустувати.

До речі, а якщо вершкове масло кинути в каструлю під час варіння пельменів, це спростить вам готування. Спробуйте і ви здивуєтеся.