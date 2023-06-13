Просто викладіть кабачки на пивне тісто: рецепт смачного пирога з кабачками та сиром

Ця страва не залишить голодною нікого!

Сезон пікніків все ще продовжується! Тому пропонуємо додати до улюблених шашликів, овочів гриль та закусок з лавашами цей чудовий пиріг з кабачками та сиром.

Літо надихає нас використання кабачків. Це найкраща начинка для пирогів, тому пропонуємо приготувати цей пиріг на тесті з додаванням пива за рецептом Shuba. Це цікава альтернатива дріжджовому або пісковому тесту, які зазвичай використовують для солоних пирогів.

Як приготувати пиріг з кабачками та сиром

Інгредієнти на 4 порції

Для тесту:

борошно пшеничне — 250 г;

маргарин — 100 г;

пиво — 100 мл;

сіль - до свого смаку.

Для начинки

кабачки — 1 шт.;

сир твердий — 200 г;

яйця курячі — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Борошно просійте, додайте|шматочки маргарину, сіль і розітріть в крихту. Влийте охолоджене пиво та замісіть еластичне тісто. Загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на 2 години. Потім розкотіть тісто в пласт завтовшки 1 см, складіть утричі, знову розкотіть і охолодіть 15 хвилин. Повторіть процес 2-3 рази. Далі викладіть тісто у форму, сформуйте бортики та поколіть вилкою. Кабачок помийте, обсушіть і натріть на середній тертці, посоліть, поперчіть. Залишіть на 10 хвилин, потім відіжміть сік. Додайте в шинок яйце, тертий сир, подрібнену зелень і перемішайте. Начинку викладіть на тісто. Запікайте пиріг при 180 ° C 30 хвилин.

Подавайте теплим з улюбленим лимонадом. Смачного!