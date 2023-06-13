Просто викладіть кабачки на пивне тісто: рецепт смачного пирога з кабачками та сиром
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Ця страва не залишить голодною нікого!
Сезон пікніків все ще продовжується! Тому пропонуємо додати до улюблених шашликів, овочів гриль та закусок з лавашами цей чудовий пиріг з кабачками та сиром.
Літо надихає нас використання кабачків. Це найкраща начинка для пирогів, тому пропонуємо приготувати цей пиріг на тесті з додаванням пива за рецептом Shuba. Це цікава альтернатива дріжджовому або пісковому тесту, які зазвичай використовують для солоних пирогів.
Як приготувати пиріг з кабачками та сиром
Інгредієнти на 4 порції
Для тесту:
- борошно пшеничне — 250 г;
- маргарин — 100 г;
- пиво — 100 мл;
- сіль - до свого смаку.
Для начинки
- кабачки — 1 шт.;
- сир твердий — 200 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Борошно просійте, додайте|шматочки маргарину, сіль і розітріть в крихту. Влийте охолоджене пиво та замісіть еластичне тісто. Загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на 2 години. Потім розкотіть тісто в пласт завтовшки 1 см, складіть утричі, знову розкотіть і охолодіть 15 хвилин. Повторіть процес 2-3 рази. Далі викладіть тісто у форму, сформуйте бортики та поколіть вилкою.
- Кабачок помийте, обсушіть і натріть на середній тертці, посоліть, поперчіть. Залишіть на 10 хвилин, потім відіжміть сік. Додайте в шинок яйце, тертий сир, подрібнену зелень і перемішайте. Начинку викладіть на тісто.
- Запікайте пиріг при 180 ° C 30 хвилин.
Подавайте теплим з улюбленим лимонадом. Смачного!