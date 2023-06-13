Збережіть спогади про сонячне літо: рецепт корисного варення з квітів липи

Згадуйте про літо з липовим варенням

Зацікавившись ідеєю заготівель із квітів, не забудьте і про липу. Пропонуємо простий рецепт смачного та корисного варення з квітів липи. Воно дуже урізноманітнює ваше домашнє меню і порадує в холодну зиму ароматним спогадом про сонячне квітуче літо.

Варення з липового кольору за рецептом "Домашних заготовок" зібрало багато якостей — чудовий смак, аромат, багатство корисними речовинами та безліч цілющих властивостей. Баночка такої смакоти допоможе впоратися із зимовими застудними захворюваннями.

Як приготувати варення з липи

Інгредієнти:

липовий колір – 100 г

вода – 500 мл

цукор – 1 кг

лимонний сік свіжовідтиснутий – 1 ч. ложка (або ½ ч. ложки лимонної кислоти)

Спосіб приготування:

Збирайте липовий колір у суху сонячну погоду. Ретельно переберіть квітконоси, обріжте листочками ножицями, залишаючи тільки квіточки. Зважте оброблений колір, щоб відміряти порцію не менше 100 г (або трохи більше). Складіть квітки в друшляк і промийте під проточною водою, потім викладіть на паперовий рушник і обсушіть. У каструлі для варіння варення приготуйте сироп — закип’ятіть воду, всипте цукор. Варіть на слабкому вогні 15 хвилин, до придбання сиропом в’язкої консистенції. Додайте в цукровий сироп підготовлені квітки липи, перемішайте і продовжуйте варити. По кухні відразу рознесеться чудовий аромат. Варіть квітки у сиропі на слабкому вогні приблизно 5-7 хвилин. Зніміть каструлю з вогню. Ви можете залишити квітки у варенні, але краще основну масу все-таки прибрати, залишивши трохи для краси та екзотичного ефекту. Банки, призначені для варення, вимийте та стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом. Кришки прокип’ятіть та обсушіть. Розлийте гаряче готове варення в підготовлені баночки невеликої місткості, щільно закоркуйте або закрутіть гвинтовими кришками та переверніть дном до повного остигання. Охололі баночки з варенням із липового кольору приберіть на зберігання в темне місце, можна з кімнатною температурою.

До речі, банки можна простерилізувати трьома способами. Можливо, якийсь із них сподобається вам більше.