Домашні цілуватимуть вам руки, якщо приготуєте цей пиріг з ревенем
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М’яка кислинка вдало поєднується зі смаком сирного тіста
Якщо ви вже готували пиріг з полуницею на сковороді, зверніть увагу на цей рецепт солодкої випічки з ревенем. Секрет навіть не у начинці, а в смачному сирному тісті.
Воно гармонійно підкреслює кислу начинку. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 200 г кисломолочного сиру
- 250 г ревеню
- 300 г борошна
- 200 г цукру
- 3 середні яйця
- 100 г вершкового масла
- 2 чайні ложки розпушувача
- дрібка ваніліну
- дрібка солі
Спосіб приготування:
- Почищений ревінь нарізаємо невеликими часточками (1—1,5 см). Для тіста з’єднуємо борошно, розпушувач і сіль.
- У посуд для збивання кладемо розм’якшене масло, цукор і ванілін. Збиваємо міксером до пишності. По одному додаємо яйця, збиваючи після кожного.
- Додаємо сир. Якщо він зернистий, продукт слід попередньо перекрутити двічі на м’ясорубці.
- Все розмішуємо до однорідності. Всипаємо борошно, перемішуємо — виходить однорідне, ніжне та пухке кексове тісто.
- Форму для випічки застеляємо пергаментом. Викладаємо тісто, розрівнюємо. Зверху розподіляємо ревінь.
- Випікаємо пиріг в розігрітій до 170 градусів духовці на середньому рівні. Час приготування — близько 45—50 хв.
Пиріг виходить дуже смачним та ароматним. Також ми розповідали, як готувати імбирне морозиво.