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Домашні цілуватимуть вам руки, якщо приготуєте цей пиріг з ревенем

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця випічка виходить неймовірною
Ця випічка виходить неймовірною. Фото goodhouse.com.ua

М’яка кислинка вдало поєднується зі смаком сирного тіста

Якщо ви вже готували пиріг з полуницею на сковороді, зверніть увагу на цей рецепт солодкої випічки з ревенем. Секрет навіть не у начинці, а в смачному сирному тісті.

Воно гармонійно підкреслює кислу начинку. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 200 г кисломолочного сиру
  • 250 г ревеню
  • 300 г борошна
  • 200 г цукру
  • 3 середні яйця
  • 100 г вершкового масла
  • 2 чайні ложки розпушувача
  • дрібка ваніліну
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Почищений ревінь нарізаємо невеликими часточками (1—1,5 см). Для тіста з’єднуємо борошно, розпушувач і сіль.
  2. У посуд для збивання кладемо розм’якшене масло, цукор і ванілін. Збиваємо міксером до пишності. По одному додаємо яйця, збиваючи після кожного.
  3. Додаємо сир. Якщо він зернистий, продукт слід попередньо перекрутити двічі на м’ясорубці.
  4. Все розмішуємо до однорідності. Всипаємо борошно, перемішуємо — виходить однорідне, ніжне та пухке кексове тісто.
  5. Форму для випічки застеляємо пергаментом. Викладаємо тісто, розрівнюємо. Зверху розподіляємо ревінь.
  6. Випікаємо пиріг в розігрітій до 170 градусів духовці на середньому рівні. Час приготування — близько 45—50 хв.

Пиріг виходить дуже смачним та ароматним. Також ми розповідали, як готувати імбирне морозиво.

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#Рецепт #Пиріг #Випічка #Ревінь