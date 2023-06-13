Домашні цілуватимуть вам руки, якщо приготуєте цей пиріг з ревенем

М’яка кислинка вдало поєднується зі смаком сирного тіста

Якщо ви вже готували пиріг з полуницею на сковороді, зверніть увагу на цей рецепт солодкої випічки з ревенем. Секрет навіть не у начинці, а в смачному сирному тісті.

Воно гармонійно підкреслює кислу начинку. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

200 г кисломолочного сиру

250 г ревеню

300 г борошна

200 г цукру

3 середні яйця

100 г вершкового масла

2 чайні ложки розпушувача

дрібка ваніліну

дрібка солі

Спосіб приготування:

Почищений ревінь нарізаємо невеликими часточками (1—1,5 см). Для тіста з’єднуємо борошно, розпушувач і сіль. У посуд для збивання кладемо розм’якшене масло, цукор і ванілін. Збиваємо міксером до пишності. По одному додаємо яйця, збиваючи після кожного. Додаємо сир. Якщо він зернистий, продукт слід попередньо перекрутити двічі на м’ясорубці. Все розмішуємо до однорідності. Всипаємо борошно, перемішуємо — виходить однорідне, ніжне та пухке кексове тісто. Форму для випічки застеляємо пергаментом. Викладаємо тісто, розрівнюємо. Зверху розподіляємо ревінь. Випікаємо пиріг в розігрітій до 170 градусів духовці на середньому рівні. Час приготування — близько 45—50 хв.

Пиріг виходить дуже смачним та ароматним. Також ми розповідали, як готувати імбирне морозиво.