Ні грама борошна, ні краплі молока: цей літній торт ви приготуєте за п’ять хвилин
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Незвичайна насолода без особливого клопоту
У літню спеку хочеться чогось легкого і малокалорійного. Виявляється, смачний десерт можна зробити, маючи в холодильнику сметану, фрукти та бісквітний корж. Якщо взяти нежирну сметану та фрукти за сезоном, додавши трохи бісквітного коржа.
Вершковий торт-желе за рецептом "1 хвилина" — це фантастичний десерт, що має дуже вдале поєднання всіх смаків. Ніжний, як пух, десерт готується дуже легко і стане улюбленцем вашої родини.
Як приготувати вершковий торт-желе.
Інгредієнти:
- 500 мл сметани щонайменше 10% жирності;
- 300 г полуниці, ківі та інших фруктів;
- 200 г бісквітних коржів або цукрового печива;
- 200 г цукру;
- 20 г желатину;
- 150 мл води.
Спосіб приготування:
- Залийте желе відфільтрованою водою і залиште на півгодини для опухання.
- Бісквіт наріжте шматочками. Якщо корж занадто сухий, його можна покришити.
- Полуницю та інші фрукти вимийте під проточною водою. За потреби фрукти почистьте, виріжте кісточки.
- Застеліть харчовою плівкою місткість, в якій готуватимете торт. По посуду розподіліть шматочки бісквіта та фруктів, чергуючи між собою.
- Для заливки збивайте міксером протягом 5 хвилин сметану з цукром до повного розчинення.
- Набряклий желатин розігрійте в сотейнику на слабкому вогні. Коли крупинки розчиняться, зніміть із вогню, дайте трохи постояти.
- Тонким цівком залийте желатинову рідину в сметану. Перемішайте і залийте бісквіт із фруктами.
- Коли майбутній торт охолоне, затягніть верх харчовою плівкою та поставте в холодильник на всю ніч.
- Вранці вийміть торт із холодильника, зніміть верхній шар плівки, додайте тарілку і переверніть десерт на нього.
Звільніть від залишків плівки і можете ласувати улюбленим напоєм. Смачного!