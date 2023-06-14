Ні грама борошна, ні краплі молока: цей літній торт ви приготуєте за п’ять хвилин

Незвичайна насолода без особливого клопоту

У літню спеку хочеться чогось легкого і малокалорійного. Виявляється, смачний десерт можна зробити, маючи в холодильнику сметану, фрукти та бісквітний корж. Якщо взяти нежирну сметану та фрукти за сезоном, додавши трохи бісквітного коржа.

Вершковий торт-желе за рецептом "1 хвилина" — це фантастичний десерт, що має дуже вдале поєднання всіх смаків. Ніжний, як пух, десерт готується дуже легко і стане улюбленцем вашої родини.

Як приготувати вершковий торт-желе.

Інгредієнти:

500 мл сметани щонайменше 10% жирності;

300 г полуниці, ківі та інших фруктів;

200 г бісквітних коржів або цукрового печива;

200 г цукру;

20 г желатину;

150 мл води.

Спосіб приготування:

Залийте желе відфільтрованою водою і залиште на півгодини для опухання. Бісквіт наріжте шматочками. Якщо корж занадто сухий, його можна покришити. Полуницю та інші фрукти вимийте під проточною водою. За потреби фрукти почистьте, виріжте кісточки. Застеліть харчовою плівкою місткість, в якій готуватимете торт. По посуду розподіліть шматочки бісквіта та фруктів, чергуючи між собою. Для заливки збивайте міксером протягом 5 хвилин сметану з цукром до повного розчинення. Набряклий желатин розігрійте в сотейнику на слабкому вогні. Коли крупинки розчиняться, зніміть із вогню, дайте трохи постояти. Тонким цівком залийте желатинову рідину в сметану. Перемішайте і залийте бісквіт із фруктами. Коли майбутній торт охолоне, затягніть верх харчовою плівкою та поставте в холодильник на всю ніч. Вранці вийміть торт із холодильника, зніміть верхній шар плівки, додайте тарілку і переверніть десерт на нього.

Звільніть від залишків плівки і можете ласувати улюбленим напоєм. Смачного!