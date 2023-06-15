І салат, і намазка: п’ятихвилинний рецепт буряка з часником і сметаною

П’ять хвилин – і ви вже їсте!

Буряк – це ідеальна основа для приготування не тільки смачних, але й корисних намазок на хліб та бутерброди. Бурякову намазку можна приготувати з вареними яйцями, солоним сиром "Фетою", оселедцем, а також додати пікантний часник.

Сьогодні ми приготуємо незвичайну страву за рецептом Shuba. Залежно від того, яку тертку ви виберете, такий буряк із часником і сметаною може стати або легким салатом, або ніжною намазкою. Добре натертий буряк у пікантній сметанно-часниковій заправці стане гідною літньою заміною на майонезний салат. Дрібно натертий овоч можна покласти на домашній білий хліб або запашне пити. Як би ви не приготували цей салат, він має досконалий смак та абсолютно натуральний склад.

Як приготувати буряк з часником та сметаною.

Інгредієнти на 2 порції:

буряк варений — 400 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Буряк зваріть, почистьте і натріть на тертці. Зверху на овоч також натріть на тертці або вичавіть через прес очищений часник. Додайте до овочів сметану, посоліть і поперчіть до смаку, перемішайте. Салат-намазка готова!

До речі, буряк можна зварити лише за 15 хвилин. Цей лайфхак значно спростить приготування всіх страв із цим овочем.