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Рецепт цього фруктового десерту змусить забути про торти та цукерки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фруктовий десерт — ніякої метушні з борошном
Фруктовий десерт — ніякої метушні з борошном. Фото babusyni-retsepty

Корисна альтернатива магазинним солодощам

Літні десерти повинні бути яскравими та фруктовими, адже в спеку хочеться чогось легкого. І коли, як не влітку, готувати неймовірні фруктові страви із неповторним смаком. Якщо ви думаєте, що приготувати на десерт у спекотний день, то вам сюди.

Фруктовий десерт від "Бабусиних рецептів" — це одна з найлегших у приготуванні страв, яку полюблять дорослі та діти. Він смачний, ароматний, яскравий, а тому нікого не залишить байдужим.

Як приготувати фруктовий десерт

Інгредієнти:

  • мандарини – 4 штуки;
  • ківі – 2 штуки;
  • хурма – 2 штуки;
  • грейпфрут — 1 штука;
  • яблука – 2 штуки;
  • банан – 1 штука;
  • агар-агар — 8 г;
  • вода – 50 мл;
  • молоко – 350 мл;
  • згущене молоко – 200 г;
  • сметана/йогурт — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Очищаємо фрукти від шкірки. Ківі та банани нарізаємо на маленькі кільця. Частинки грейпфрута очищаємо так, щоб залишився тільки м'якуш, нарізаємо її. Невеликими часточками нарізаємо хурму та яблука.
  2. У форму 1,5 літра викладаємо половину фруктів так, щоб були закриті борти та дно.
  3. У каструлі на середньому вогні розігріваємо агар-агар разом із водою. Через 3 хвилини вливаємо у водну основу молоко, а потім згущене молоко. Інгредієнти перемішуємо та варимо кілька хвилин.
  4. Знімаємо з плити агар-агар, додаємо до маси сметану і половину фруктів, що залишилася, знову ретельно перемішуємо.
  5. Вливаємо масу у форму, відправляємо до холодильника до повного застигання.

Десерт готовий, приємний апетит. Заварюємо улюблену каву і насолоджуємося!

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