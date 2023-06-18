Рецепт цього фруктового десерту змусить забути про торти та цукерки

Корисна альтернатива магазинним солодощам

Літні десерти повинні бути яскравими та фруктовими, адже в спеку хочеться чогось легкого. І коли, як не влітку, готувати неймовірні фруктові страви із неповторним смаком. Якщо ви думаєте, що приготувати на десерт у спекотний день, то вам сюди.

Фруктовий десерт від "Бабусиних рецептів" — це одна з найлегших у приготуванні страв, яку полюблять дорослі та діти. Він смачний, ароматний, яскравий, а тому нікого не залишить байдужим.

Як приготувати фруктовий десерт

Інгредієнти:

мандарини – 4 штуки;

ківі – 2 штуки;

хурма – 2 штуки;

грейпфрут — 1 штука;

яблука – 2 штуки;

банан – 1 штука;

агар-агар — 8 г;

вода – 50 мл;

молоко – 350 мл;

згущене молоко – 200 г;

сметана/йогурт — 200 г.

Спосіб приготування:

Очищаємо фрукти від шкірки. Ківі та банани нарізаємо на маленькі кільця. Частинки грейпфрута очищаємо так, щоб залишився тільки м'якуш, нарізаємо її. Невеликими часточками нарізаємо хурму та яблука. У форму 1,5 літра викладаємо половину фруктів так, щоб були закриті борти та дно. У каструлі на середньому вогні розігріваємо агар-агар разом із водою. Через 3 хвилини вливаємо у водну основу молоко, а потім згущене молоко. Інгредієнти перемішуємо та варимо кілька хвилин. Знімаємо з плити агар-агар, додаємо до маси сметану і половину фруктів, що залишилася, знову ретельно перемішуємо. Вливаємо масу у форму, відправляємо до холодильника до повного застигання.

Десерт готовий, приємний апетит. Заварюємо улюблену каву і насолоджуємося!