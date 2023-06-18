Рецепт цього фруктового десерту змусить забути про торти та цукерки
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Корисна альтернатива магазинним солодощам
Літні десерти повинні бути яскравими та фруктовими, адже в спеку хочеться чогось легкого. І коли, як не влітку, готувати неймовірні фруктові страви із неповторним смаком. Якщо ви думаєте, що приготувати на десерт у спекотний день, то вам сюди.
Фруктовий десерт від "Бабусиних рецептів" — це одна з найлегших у приготуванні страв, яку полюблять дорослі та діти. Він смачний, ароматний, яскравий, а тому нікого не залишить байдужим.
Як приготувати фруктовий десерт
Інгредієнти:
- мандарини – 4 штуки;
- ківі – 2 штуки;
- хурма – 2 штуки;
- грейпфрут — 1 штука;
- яблука – 2 штуки;
- банан – 1 штука;
- агар-агар — 8 г;
- вода – 50 мл;
- молоко – 350 мл;
- згущене молоко – 200 г;
- сметана/йогурт — 200 г.
Спосіб приготування:
- Очищаємо фрукти від шкірки. Ківі та банани нарізаємо на маленькі кільця. Частинки грейпфрута очищаємо так, щоб залишився тільки м'якуш, нарізаємо її. Невеликими часточками нарізаємо хурму та яблука.
- У форму 1,5 літра викладаємо половину фруктів так, щоб були закриті борти та дно.
- У каструлі на середньому вогні розігріваємо агар-агар разом із водою. Через 3 хвилини вливаємо у водну основу молоко, а потім згущене молоко. Інгредієнти перемішуємо та варимо кілька хвилин.
- Знімаємо з плити агар-агар, додаємо до маси сметану і половину фруктів, що залишилася, знову ретельно перемішуємо.
- Вливаємо масу у форму, відправляємо до холодильника до повного застигання.
Десерт готовий, приємний апетит. Заварюємо улюблену каву і насолоджуємося!