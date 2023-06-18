Не овочами єдиними: з цим рецептом консерви зі скумбрії ви забудете про рибні магазини

Ласуйте без метушні на кухні

Якщо у вас полиці заповнені овочевими, фруктовими та ягідними заготовками, настав час згадати і про рибні делікатеси. Сьогодні пропонуємо рецепт домашніх консервів зі скумбрії, які на смак та корисними якостями набагато перевершать магазинні аналоги.

"Домашні заготівлі" пропонують такі консерви приготувати із розмороженої риби у власному соку з додаванням олії. У вас вийде ніжна, пряна і в міру солона рибка.

Як приготувати консерви зі скумбрії на зиму

Інгредієнти на 1,5 л консервів:

скумбрія – 1,5 кг;

олія рослинна – 100 мл;

вода – 80 мл;

лавровий лист – 2-4 шт.;

перець чорний мелений — 2-3 щіпки;

сіль до свого смаку;

часник – 3-6 зубчиків.

Спосіб приготування:

Свіжоморожену скумбрію заздалегідь дістаньте з морозилки, щоб риба розтанула при кімнатній температурі. Видаліть голови, хвости та випатрайте, потім добре промийте тушки та наріжте шматочками шириною 3-4 см. Банки місткістю 500 мл вимийте та стерилізуйте будь-яким зручним способом. Кришки прокип’ятіть та обсушіть. На дно стерильних банок покладіть лавровий лист і наповніть шматочками скумбрії, посипаючи сіллю та перцем. Залийте рибу водою та олією так, щоб рідина не доходила до країв банок приблизно на 1,5-2 см. Прикрийте банки кришками та поставте на решітку холодної духової шафи. Увімкніть духовку в режимі "верх-низ", встановивши температуру 180 градусів. Закрийте дверцята і залиште консерви гасити на 50 хвилин. Потім зменште температуру до 120 градусів і залиште рибу томитися ще на 2,5-3 години. За 10-15 хвилин до закінчення відкрийте духовку, до кожної банку додайте часник. Після вказаного часу дістаньте банки, закрутіть їх, переверніть дном догори та залиште до повного охолодження.

Домашні консерви зі скумбрії на зиму готові. Їх можна подавати як гарнір або використовувати для приготування різноманітних страв. Банки із заготівлями приберіть на постійне зберігання в холодильник або будь-яке інше прохолодне місце.