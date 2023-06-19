Приготувати Кока-колу вдома легко: цей простий рецепт замінить магазинний напій

Смачно, корисно, доступно!

Нестерпна літня спека змушує нас частіше згадувати про прохолодні напої. Але багато з них, на жаль, складаються лише з цукру та всілякої хімії.

Один із наших улюблених напоїв – Кока-кола. Якщо дуже любите її, але бентежите склад, можна зробити домашній варіант цього напою. Рrostoway пропонує зробити кока-колу із цикорію. Вона виходить схожою на оригінальну та явно кориснішу, та й складається з доступних інгредієнтів. Спробуйте – і ви будете у захваті!

Як приготувати кока-колу з цикорію

Інгредієнти:

розчинний цикорій – 3 ст.

сироп із шипшини – 2 ст.л.;

цукор – 2 ст.

газована вода — 1 л.

Спосіб приготування:

У ємності змішайте цукор та цикорій. До отриманої маси додайте сироп шипшини, влийте 100 мл мінеральної води. Ретельно перемішайте, щоб цукор розчинився та не було кристалів. Якщо цикорій не до кінця розчиняється, процідіть. В заготовку вилийте залишок мінеральної води Напій готовий – тепер можете розлити його склянками і знімати пробу. До Кока-колі можете додати ще кубики льоду. Смачного!

Раніше ми ділилися приголомшливим домашнім рецептом Фанти. Такий корисний напій не відрізніть від магазинного.