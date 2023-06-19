Приготувати Кока-колу вдома легко: цей простий рецепт замінить магазинний напій
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Смачно, корисно, доступно!
Нестерпна літня спека змушує нас частіше згадувати про прохолодні напої. Але багато з них, на жаль, складаються лише з цукру та всілякої хімії.
Один із наших улюблених напоїв – Кока-кола. Якщо дуже любите її, але бентежите склад, можна зробити домашній варіант цього напою. Рrostoway пропонує зробити кока-колу із цикорію. Вона виходить схожою на оригінальну та явно кориснішу, та й складається з доступних інгредієнтів. Спробуйте – і ви будете у захваті!
Як приготувати кока-колу з цикорію
Інгредієнти:
- розчинний цикорій – 3 ст.
- сироп із шипшини – 2 ст.л.;
- цукор – 2 ст.
- газована вода — 1 л.
Спосіб приготування:
- У ємності змішайте цукор та цикорій.
- До отриманої маси додайте сироп шипшини, влийте 100 мл мінеральної води. Ретельно перемішайте, щоб цукор розчинився та не було кристалів. Якщо цикорій не до кінця розчиняється, процідіть.
- В заготовку вилийте залишок мінеральної води Напій готовий – тепер можете розлити його склянками і знімати пробу. До Кока-колі можете додати ще кубики льоду. Смачного!
Раніше ми ділилися приголомшливим домашнім рецептом Фанти. Такий корисний напій не відрізніть від магазинного.