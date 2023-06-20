На звичайні й не подивитесь: ці арабські млинці зникають зі столу за секунду
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Млинці будете готувати тільки так
Готувати смачні, тоненькі, аж мереживні млинці — це справжнє мистецтво. У кожній країні є свої особливості і приготування, і готової страви.
Разом з "1 хвилина" ділимось рецептом арабських млинців на манці. Вони виходять не рум’яні, а світло-золотаві, пишні, та загалом більше нагадують оладки.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 100 г;
- дрібна манна крупа – 200 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- сухі дріжджі – 6 г;
- тепла вода – 500-600 мл;
- рослинна олія для смаження.
- Для просочування:
- мед – 2-3 ст.л;
- вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
- З’єднуємо в мисці всі інгредієнти для тіста – борошно, манку, сіль, цукор, сухі дріжджі, а також розпушувач і теплу воду. Перемішуємо міксером або вінчиком, розбиваючи всі грудочки.
- Накриваємо тісто плівкою. Його слід залишити в теплому місці на 15-20 хвилин. За цей час тісто стане пінним і густішим, ніж на звичайні млинці.
- Такі млинці смажать лише з одного боку, вони виходять пишними. Щоб добре пропеклися, їх традиційно готують на добре розігрітій сковороді, але на середньому вогні.
- Розігріваємо сковорідку, змащуємо олією. Наливаємо ополоником тісто. Коли на поверхні почнуть з’являтись дірочки, зменшуємо вогонь. Важливо не перевертати млинці й перемішувати тісто щоразу перед тим, як викладати наступний млинець.
- Зі світлої сторони кожен млинець ще гарячим змащуємо просоченням. Для його приготування змішуємо розігріте вершкове масло і мед.
Млинчики виходять дуже ніжні та смачні, просто тануть у роті. Завдяки тому, що млинці виходять дуже пористими, солодке просочення заходить у кожну дірочку на тісті. Також ми розповідали, як варити манку.