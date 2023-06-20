На звичайні й не подивитесь: ці арабські млинці зникають зі столу за секунду

Млинці будете готувати тільки так

Готувати смачні, тоненькі, аж мереживні млинці — це справжнє мистецтво. У кожній країні є свої особливості і приготування, і готової страви.

Разом з "1 хвилина" ділимось рецептом арабських млинців на манці. Вони виходять не рум’яні, а світло-золотаві, пишні, та загалом більше нагадують оладки.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 100 г;

дрібна манна крупа – 200 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

цукор – 1 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

сухі дріжджі – 6 г;

тепла вода – 500-600 мл;

рослинна олія для смаження.

Для просочування:

мед – 2-3 ст.л;

вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

З’єднуємо в мисці всі інгредієнти для тіста – борошно, манку, сіль, цукор, сухі дріжджі, а також розпушувач і теплу воду. Перемішуємо міксером або вінчиком, розбиваючи всі грудочки. Накриваємо тісто плівкою. Його слід залишити в теплому місці на 15-20 хвилин. За цей час тісто стане пінним і густішим, ніж на звичайні млинці. Такі млинці смажать лише з одного боку, вони виходять пишними. Щоб добре пропеклися, їх традиційно готують на добре розігрітій сковороді, але на середньому вогні. Розігріваємо сковорідку, змащуємо олією. Наливаємо ополоником тісто. Коли на поверхні почнуть з’являтись дірочки, зменшуємо вогонь. Важливо не перевертати млинці й перемішувати тісто щоразу перед тим, як викладати наступний млинець. Зі світлої сторони кожен млинець ще гарячим змащуємо просоченням. Для його приготування змішуємо розігріте вершкове масло і мед.

Млинчики виходять дуже ніжні та смачні, просто тануть у роті. Завдяки тому, що млинці виходять дуже пористими, солодке просочення заходить у кожну дірочку на тісті. Також ми розповідали, як варити манку.