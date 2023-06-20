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Без клопотів та стерилізації: рецепт суперсмачного компоту на зиму

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже проста заготовка
Дуже проста заготовка. Фото klopotenko.com

Смачний компот буде радувати вас всю зиму

Літо дозволяє зберегти його дари у вигляді консервації. Ми розповідали, як варити смачне полуничне варення. Також, поки сезон не минув, приготуйте компот з полуниці.

Рецептом поділився Євген Клопотенко. Потрібно всього три інгредієнти, щоб приготувати солодкий ароматний напій. Що важливо — відривайте хвостики з уже чистої полуниці, а не відрізайте їх — інакше полуниця віддасть багато соку та стане дуже м’якою, а компот буде каламутним.

Інгредієнти на трилітрову банку:

  • 600 г полуниці
  • 300 г цукру
  • 2,1 л води

Спосіб приготування:

  1. Стерилізуємо банку та кришку. Ставимо воду кип’ятитися. Миємо полуницю та обриваємо хвостики.
  2. Ягоди перекладаємо в банку, заливаємо їх окропом та залишаємо на 10 хвилин. Нещільно накриваємо банку кришкою та зливаємо рідину в окрему каструлю.
  3. Варимо із неї сироп. Для цього додаємо цукор, доводимо до кипіння та перемішуємо, щоб весь цукор розчинився. Потім заливаємо сиропом банку з полуницею.
  4. Закриваємо банку металевою кришкою за допомогою закатного ключа. Залишаємо охолоджуватися за кімнатної температури. Потім переставляємо для зберігання в прохолодне місце до року.

Сам солодкий напій можна вживати вже через тиждень вистоювання. Також ми розповідали, як готувати трояндове варення.

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