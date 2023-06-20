Без клопотів та стерилізації: рецепт суперсмачного компоту на зиму

Смачний компот буде радувати вас всю зиму

Літо дозволяє зберегти його дари у вигляді консервації. Ми розповідали, як варити смачне полуничне варення. Також, поки сезон не минув, приготуйте компот з полуниці.

Рецептом поділився Євген Клопотенко. Потрібно всього три інгредієнти, щоб приготувати солодкий ароматний напій. Що важливо — відривайте хвостики з уже чистої полуниці, а не відрізайте їх — інакше полуниця віддасть багато соку та стане дуже м’якою, а компот буде каламутним.

Інгредієнти на трилітрову банку:

600 г полуниці

300 г цукру

2,1 л води

Спосіб приготування:

Стерилізуємо банку та кришку. Ставимо воду кип’ятитися. Миємо полуницю та обриваємо хвостики. Ягоди перекладаємо в банку, заливаємо їх окропом та залишаємо на 10 хвилин. Нещільно накриваємо банку кришкою та зливаємо рідину в окрему каструлю. Варимо із неї сироп. Для цього додаємо цукор, доводимо до кипіння та перемішуємо, щоб весь цукор розчинився. Потім заливаємо сиропом банку з полуницею. Закриваємо банку металевою кришкою за допомогою закатного ключа. Залишаємо охолоджуватися за кімнатної температури. Потім переставляємо для зберігання в прохолодне місце до року.

Сам солодкий напій можна вживати вже через тиждень вистоювання. Також ми розповідали, як готувати трояндове варення.