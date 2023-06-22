Як їдять кабачки в Китаї: кращого рецепту закуски ви не знайдете

Цей рецепт буде актуальним завжди

Кабачки — це універсальний овоч, який не вимагає тривалого приготування. Його смак нейтральний, а тому з нього виходять однаково смачними й звичайні намазки, і солодке варення.

Сьогодні ми приготуємо закуску так, як її готують у Китаї – у пікантному маринаді. Вони просто не можуть не сподобатися, тим більше, що готується така закуска простіше нікуди. "Це Смак" рекомендує брати цю страву молоді кабачки, тоненько їх нарізати, а перезрілі овочі очистити від шкіри та насіння. Ну що ж, ідемо готувати!

Як приготувати кабачки у пікантному маринаді

Інгредієнти на 6 порцій:

кабачок – 400 г;

часник — 2 зуб.;

кунжут – 2 ст. л.;

кріп — 0,5 пуч.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

лимонний сік – 2 ст. л.;

сіль: — 0,5 ч. л.;

чорний перець мелений, барбарис – до смаку.

Спосіб приготування:

Кабачки промийте, тонко наріжте кільцями або пластинками. Складіть у глибоку миску, посоліть. В окрему місткість влийте соєвий соус, мед, лимонний сік. Додайте чорний перець і пропущений через прес часник, перемішайте. При необхідності злийте сік із кабачків. Додайте подрібнений кріп та заправку. Розігрійте в сковороді оливкову олію із кунжутом. Цією гарячою олією полийте кабачки, перемішайте та залиште на 10 хвилин. Подавайте, посипавши барбарисом.

До речі, всього за 20 хвилин із кабачків можна приготувати просто неймовірну страву ! І вам навіть не треба їх смажити!