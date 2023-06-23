Два яйця і трохи сиру: ці неймовірні солоні бублики з’їдять до крихти

Апетитні пухкенькі бейгли готуються нескладно

Ми розповідали, як готувати смачні кабачкові кекси. Ще один варіант дуже смачної випічки — бейгли. Це саме ті круглі сирні бублики, які ми раз у раз бачимо в соцмережах та модних бістро.

ProstoWay пропонує приготувати випічку на сирному тісті. Бейгли чудово смакуватимуть з вершковим сиром, рибою чи ковбаскою та помідором.

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 200 г;

яйце — 2 шт.;

сіль — 0,5 ч.л.;

сир — 70 г;

борошно — 70 г;

розпушувач — 0,5 ч.л.;

кунжут;

зелень;

спеції.

Спосіб приготування:

Розминаємо кисломолочний сир виделкою. Додаємо яйця, сіль, чорний мелений перець, спеції за бажанням. Кладемо в посуд до сиру та інших продуктів тертий сир та подрібнену зелень. Просіюємо борошно. Паралельно вмикаємо духовку — щоб грілась. Замішуємо легке тісто. Воно добре формується. Формуємо бейгли та викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом. Випікаємо при температурі 180 градусів. Час — орієнтовно 30 хвилин.

Вони виходять пухкі, смачні та ароматні. Також ми розповідали, як готувати гречаний куліш.