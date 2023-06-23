Два яйця і трохи сиру: ці неймовірні солоні бублики з’їдять до крихти
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Апетитні пухкенькі бейгли готуються нескладно
Ми розповідали, як готувати смачні кабачкові кекси. Ще один варіант дуже смачної випічки — бейгли. Це саме ті круглі сирні бублики, які ми раз у раз бачимо в соцмережах та модних бістро.
ProstoWay пропонує приготувати випічку на сирному тісті. Бейгли чудово смакуватимуть з вершковим сиром, рибою чи ковбаскою та помідором.
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 200 г;
- яйце — 2 шт.;
- сіль — 0,5 ч.л.;
- сир — 70 г;
- борошно — 70 г;
- розпушувач — 0,5 ч.л.;
- кунжут;
- зелень;
- спеції.
Спосіб приготування:
- Розминаємо кисломолочний сир виделкою. Додаємо яйця, сіль, чорний мелений перець, спеції за бажанням.
- Кладемо в посуд до сиру та інших продуктів тертий сир та подрібнену зелень. Просіюємо борошно. Паралельно вмикаємо духовку — щоб грілась.
- Замішуємо легке тісто. Воно добре формується. Формуємо бейгли та викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом.
- Випікаємо при температурі 180 градусів. Час — орієнтовно 30 хвилин.
Вони виходять пухкі, смачні та ароматні. Також ми розповідали, як готувати гречаний куліш.