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Два яйця і трохи сиру: ці неймовірні солоні бублики з’їдять до крихти

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Спробуйте — і будете готувати такі бублики постійно Новина оновлена 23 червня 2023, 10:22
Спробуйте — і будете готувати такі бублики постійно. Фото depo.ua

Апетитні пухкенькі бейгли готуються нескладно

Ми розповідали, як готувати смачні кабачкові кекси. Ще один варіант дуже смачної випічки — бейгли. Це саме ті круглі сирні бублики, які ми раз у раз бачимо в соцмережах та модних бістро.

ProstoWay пропонує приготувати випічку на сирному тісті. Бейгли чудово смакуватимуть з вершковим сиром, рибою чи ковбаскою та помідором.

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • яйце — 2 шт.;
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • сир — 70 г;
  • борошно — 70 г;
  • розпушувач — 0,5 ч.л.;
  • кунжут;
  • зелень;
  • спеції.

Спосіб приготування:

  1. Розминаємо кисломолочний сир виделкою. Додаємо яйця, сіль, чорний мелений перець, спеції за бажанням.
  2. Кладемо в посуд до сиру та інших продуктів тертий сир та подрібнену зелень. Просіюємо борошно. Паралельно вмикаємо духовку — щоб грілась.
  3. Замішуємо легке тісто. Воно добре формується. Формуємо бейгли та викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом.
  4. Випікаємо при температурі 180 градусів. Час — орієнтовно 30 хвилин.

Вони виходять пухкі, смачні та ароматні. Також ми розповідали, як готувати гречаний куліш.

Теги:
#Випічка #Тісто #Бублики