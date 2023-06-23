Сніданок за 10 хвилин: рецепт екзотичної угорської намазки на бутерброди

Страва виходить дуже ситною та смачною

Ми розповідали, як готувати просту сирну намазку з солоним огірочком. Наступний рецепт буде дещо складнішим, але й результат вас очікує — неперевершений.

Кьорезет — традиційна угорська закуска з сиром й паприкою. Нею можна перекушувати з бутербродом або домашніми чипсами. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 400 г

Масло вершкове — 100 г

Часник, зубчики — 3 шт.

Гірчиця медова — 2 ч. л.

Петрушка, гілочка — 2 шт.

Кріп, гілочка — 2 шт.

Сметана 20% — 3 ст. л.

Цибуля жовта ріпчаста — 1/4 шт.

Паприка мелена — 1 ст. л.

Сіль — до смаку

Спосіб приготування:

Сир викладаємо у миску й перетираємо виделкою. Не повинно залишитись грудочок. Подрібнюємо на тертці або четвертину великої ріпчастої цибулі, або половину маленької. Так саме подрібнюємо часник. Додаємо у сирну суміш терту цибулю й часник разом із соком. Миємо, сушимо та дрібно кришимо зелень. Додаємо разом із гірчицею, паприкою й сіллю. Ретельно перемішуємо. Додаємо розм’якшене, але не розтоплене вершкове масло й сметану. Знову перемішуємо.

Така намазка три доби зберігається в скляній банці у холодильнику. Також ми розповідали, як готувати смачні сирні бейгли.