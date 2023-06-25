Не купуйте готові приправи — зробіть їх: ТОП-3 ароматні рецепти
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Немає нічого краще домашньої приправи
Ми розповідали, як готувати ароматний борщ. Загалом і він, і будь-яка інша домашня страва стануть тільки кращими, якщо замість готових магазинних приправ ви будете використовувати домашні.
Перевага домашньої приправи у тому, що ви точно знаєте, що туди поклали. Трьома гарними рецептами поділились на порталі "Порадниця".
Овочева з хріном
- 500 г солі;
- 0,5 чайної ложки сушеного хріну;
- 100 г свіжого часнику;
- 2 столові ложки зерен гірчиці;
- чверть чайної ложки кмину;
- 5—6 лаврових листків;
- 2 столові ложки сушеного кропу.
Спосіб приготування:
- До солі додаємо вичавлений часник, зерна гірчиці та кмин, перетерті в ступці. Лавровий лист подрібнюємо в кавомолці.
- Всипаємо до інших інгредієнтів лавровий лист та сушені кріп і хрін. Перемішуємо все виделкою.
- Сіль виходить вологою, як мокрий пісок. Перекладаємо її в банки — суміш прекрасно зберігається на поличці в шафі кілька місяців.
Така приправа чудово підходить для овочевих салатів, супів та запіканок, котлет. Її смачно класти у кабачкову ікру, заготовки на зиму (огірки, томати).
Адигейська
- 500 г солі;
- 100 г очищеного часнику;
- 1 чайна ложка меленого коріандру;
- 1 чайна ложка солодкої паприки;
- 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
- чверть чайної ложки червоного гострого перцю;
- 0,5 чайної ложки сушеного орегано.
Спосіб приготування:
- У миску насипаємо сіль. Вичавлюємо до неї часник.
- Всипаємо коріандр, паприку, гострий і чорний перець, орегано. Перемішуємо та викладаємо в суху чисту банку.
- Зберігаємо в шафі, щільно закривши кришкою. Сіль не має висохнути, а бути трохи вологою.
Така "сіль" ідеально доповнює фарш для котлет, овочеві страви, маринад для шашлику. Також нею смачно солити сало.
Лавандова
- 50 г листочків фіолетового базиліку;
- 200 г солі;
- чверть лимона.
Спосіб приготування:
- У блендері пробиваємо шматочки лимона разом із цедрою. Додаємо базилік і трохи солі.
- Подрібнюємо, поступово всипаючи всю сіль. Готову лавандову сіль викладаємо на деко. Сушимо її в духовці при 80—90 градусах до повного висихання.
- Після цього подрібнюємо сіль ще раз — у звичайній ступці. Пересипаємо в баночки.
Завдяки базиліку сіль має приємний лавандовий колір, звідси й назва. Додаємо її в салати, кляр для овочів, соуси до макаронів тощо. Також ми ділились цікавим рецептом соусу з часникових стрілок.