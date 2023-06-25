Не купуйте готові приправи — зробіть їх: ТОП-3 ароматні рецепти

Немає нічого краще домашньої приправи

Ми розповідали, як готувати ароматний борщ. Загалом і він, і будь-яка інша домашня страва стануть тільки кращими, якщо замість готових магазинних приправ ви будете використовувати домашні.

Перевага домашньої приправи у тому, що ви точно знаєте, що туди поклали. Трьома гарними рецептами поділились на порталі "Порадниця".

Овочева з хріном

500 г солі;

0,5 чайної ложки сушеного хріну;

100 г свіжого часнику;

2 столові ложки зерен гірчиці;

чверть чайної ложки кмину;

5—6 лаврових листків;

2 столові ложки сушеного кропу.

Спосіб приготування:

До солі додаємо вичавлений часник, зерна гірчиці та кмин, перетерті в ступці. Лавровий лист подрібнюємо в кавомолці. Всипаємо до інших інгредієнтів лавровий лист та сушені кріп і хрін. Перемішуємо все виделкою. Сіль виходить вологою, як мокрий пісок. Перекладаємо її в банки — суміш прекрасно зберігається на поличці в шафі кілька місяців.

Така приправа чудово підходить для овочевих салатів, супів та запіканок, котлет. Її смачно класти у кабачкову ікру, заготовки на зиму (огірки, томати).

Адигейська

500 г солі;

100 г очищеного часнику;

1 чайна ложка меленого коріандру;

1 чайна ложка солодкої паприки;

1 чайна ложка чорного меленого перцю;

чверть чайної ложки червоного гострого перцю;

0,5 чайної ложки сушеного орегано.

Спосіб приготування:

У миску насипаємо сіль. Вичавлюємо до неї часник. Всипаємо коріандр, паприку, гострий і чорний перець, орегано. Перемішуємо та викладаємо в суху чисту банку. Зберігаємо в шафі, щільно закривши кришкою. Сіль не має висохнути, а бути трохи вологою.

Така "сіль" ідеально доповнює фарш для котлет, овочеві страви, маринад для шашлику. Також нею смачно солити сало.

Лавандова

50 г листочків фіолетового базиліку;

200 г солі;

чверть лимона.

Спосіб приготування:

У блендері пробиваємо шматочки лимона разом із цедрою. Додаємо базилік і трохи солі. Подрібнюємо, поступово всипаючи всю сіль. Готову лавандову сіль викладаємо на деко. Сушимо її в духовці при 80—90 градусах до повного висихання. Після цього подрібнюємо сіль ще раз — у звичайній ступці. Пересипаємо в баночки.

Завдяки базиліку сіль має приємний лавандовий колір, звідси й назва. Додаємо її в салати, кляр для овочів, соуси до макаронів тощо. Також ми ділились цікавим рецептом соусу з часникових стрілок.