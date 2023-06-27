Без них неможливий День Конституції: як готує вареники з вишнями Євген Клопотенко
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Без таких вареників не обійдеться жодне свято
Незабаром День Конституції хочеться відсвяткувати його традиційними стравами. А що може бути традиційніше вареників?
Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати вареники з вишнею. Це настільки смачна і корисна страва, що її можна подавати як основну, так і як десерт. Тому беремо продукти та йдемо готувати найтрадиційніші вареники з вишнями. .
Як приготувати вареники з вишнями
Інгредієнти:
Для тіста:
- 500 г борошна (і додатково для замісу);
- 250 мл молока;
- 1 куряче яйце;
- 1 ст. л. соняшникової олії;
- ½ ч. л. солі.
Для вареників:
- 400 г вишні без кісточок (свіжі чи морожені);
- 1-2 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. манки;
- дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Пересипте борошно в миску, додайте сіль, яйце та олію, влийте молоко.
- Замісіть тісто. Воно має вийти еластичним, не липнути до рук і не розвалюватися у процесі приготування.
- У вишню додайте цукор і манку — вона вбере в себе зайвий вишневий сік, але вареники залишаться соковитими.
- Розкотіть тісто завтовшки 2-3 мм на дошці або на робочій поверхні. За допомогою склянки виріжте в тісті кружечки.
- Викладіть трохи начинки на один край кружечка, притисніть іншою стороною і зафіксуйте краї тіста. Сформуйте вареники зі всіх кружечків тіста.
- Варіть вареники у киплячій воді із щіпкою солі на повільному вогні приблизно 3-4 хвилини після того, як вони спливуть. Потім викладіть гарячі вареники в миску та присипте цукром.
Якщо ви не любите солодкі вареники, приготуйте цю страву по-полтавськи. До того ж начинка у них може бути будь-якою.