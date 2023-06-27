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Без них неможливий День Конституції: як готує вареники з вишнями Євген Клопотенко

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Традиційні та улюблені вареники з вишнями
Традиційні та улюблені вареники з вишнями. Фото Depositphotos

Без таких вареників не обійдеться жодне свято

Незабаром День Конституції хочеться відсвяткувати його традиційними стравами. А що може бути традиційніше вареників?

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати вареники з вишнею. Це настільки смачна і корисна страва, що її можна подавати як основну, так і як десерт. Тому беремо продукти та йдемо готувати найтрадиційніші вареники з вишнями. .

Як приготувати вареники з вишнями

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 500 г борошна (і додатково для замісу);
  • 250 мл молока;
  • 1 куряче яйце;
  • 1 ст. л. соняшникової олії;
  • ½ ч. л. солі.

Для вареників:

  • 400 г вишні без кісточок (свіжі чи морожені);
  • 1-2 ст. л. цукру;
  • 1 ст. л. манки;
  • дрібка солі.

Спосіб приготування:

  1. Пересипте борошно в миску, додайте сіль, яйце та олію, влийте молоко.
  2. Замісіть тісто. Воно має вийти еластичним, не липнути до рук і не розвалюватися у процесі приготування.
  3. У вишню додайте цукор і манку — вона вбере в себе зайвий вишневий сік, але вареники залишаться соковитими.
  4. Розкотіть тісто завтовшки 2-3 мм на дошці або на робочій поверхні. За допомогою склянки виріжте в тісті кружечки.
  5. Викладіть трохи начинки на один край кружечка, притисніть іншою стороною і зафіксуйте краї тіста. Сформуйте вареники зі всіх кружечків тіста.
  6. Варіть вареники у киплячій воді із щіпкою солі на повільному вогні приблизно 3-4 хвилини після того, як вони спливуть. Потім викладіть гарячі вареники в миску та присипте цукром.

Якщо ви не любите солодкі вареники, приготуйте цю страву по-полтавськи. До того ж начинка у них може бути будь-якою.

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