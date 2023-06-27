Без них неможливий День Конституції: як готує вареники з вишнями Євген Клопотенко

Без таких вареників не обійдеться жодне свято

Незабаром День Конституції хочеться відсвяткувати його традиційними стравами. А що може бути традиційніше вареників?

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати вареники з вишнею. Це настільки смачна і корисна страва, що її можна подавати як основну, так і як десерт. Тому беремо продукти та йдемо готувати найтрадиційніші вареники з вишнями. .

Як приготувати вареники з вишнями

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна (і додатково для замісу);

250 мл молока;

1 куряче яйце;

1 ст. л. соняшникової олії;

½ ч. л. солі.

Для вареників:

400 г вишні без кісточок (свіжі чи морожені);

1-2 ст. л. цукру;

1 ст. л. манки;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Пересипте борошно в миску, додайте сіль, яйце та олію, влийте молоко. Замісіть тісто. Воно має вийти еластичним, не липнути до рук і не розвалюватися у процесі приготування. У вишню додайте цукор і манку — вона вбере в себе зайвий вишневий сік, але вареники залишаться соковитими. Розкотіть тісто завтовшки 2-3 мм на дошці або на робочій поверхні. За допомогою склянки виріжте в тісті кружечки. Викладіть трохи начинки на один край кружечка, притисніть іншою стороною і зафіксуйте краї тіста. Сформуйте вареники зі всіх кружечків тіста. Варіть вареники у киплячій воді із щіпкою солі на повільному вогні приблизно 3-4 хвилини після того, як вони спливуть. Потім викладіть гарячі вареники в миску та присипте цукром.

Якщо ви не любите солодкі вареники, приготуйте цю страву по-полтавськи. До того ж начинка у них може бути будь-якою.